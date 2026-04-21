Кейт Бланшет ще изиграе Марта Стюарт в нов биографичен филм

21 април 2026, 15:51 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images, колаж: Actualno.com
Една от най-разпознаваемите фигури в света на лайфстайла – Марта Стюарт – коментира за първи път новината, че ролята ѝ в предстоящ биографичен филм ще бъде поверена на носителката на "Оскар" Кейт Бланшет. И реакцията ѝ е повече от положителна – пред "People" тя определя избора като "страхотен".

Проектът, който засега носи работното заглавие "Good Thing" – вдъхновено от емблематичната фраза на Стюарт "It’s a good thing" – вече привлича сериозно внимание. Режисурата е поверена на Джанича Браво, позната с нестандартния си стил и филма "Zola". Въпреки това, самата Стюарт признава, че към момента не разполага с много подробности около продукцията и научава новините почти едновременно с публиката.

Любопитен детайл е, че през годините редица актриси са проявявали интерес да пресъздадат живота ѝ на екран. Изборът в крайна сметка пада върху Бланшет – актриса с доказан опит в биографичните роли. Сред най-запомнящите се нейни превъплъщения са тези на Кралица Елизабет I във филма "Elizabeth", както и на Катрин Хепбърн в "The Aviator", за която печели "Оскар". Тя впечатлява и с интерпретацията си на образ, вдъхновен от Боб Дилън в експерименталния филм "I’m Not There".

Динамична година за Марта Стюарт

Новината за филма идва в изключително динамичен период за самата Марта Стюарт. Само преди дни тя откри втория си ресторант, а малко по-рано представи нова линия кухненски електроуреди в партньорство с The Cookware Company. Освен това през май предстои излизането на новата ѝ книга "The Martha Way", която събира десетилетия опит в готвенето, организацията на дома и стила на живот.

Филмът за живота на Стюарт има потенциала да се превърне в едно от най-обсъжданите заглавия особено предвид силния екип зад проекта. С участието на Кейт Бланшет очакванията на публиката вече са повече от високи.

Ева Петрова Отговорен редактор
