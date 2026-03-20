Лайфстайл:

Не вярвах в себе си: Сандра Бълок отказала големи роли

20 март 2026, 12:28 часа 682 прочитания 0 коментара
Не вярвах в себе си: Сандра Бълок отказала големи роли

Сандра Бълок открито е поставяла под съмнение собствените си актьорски способности в началото на кариерата си, признавайки, че е отказвала роли, които е смятала, че не може да изиграе добре. За разлика от някои актьори, които изграждат образ на самоуверени звезди, в Холивуд често по-добре се приема сдържаността. Именно в тази категория попада Бълок, която винаги е демонстрирала по-скромно отношение към таланта си.

На пресконференция през 1997 г. тя заявява: "Само защото филмите ти печелят пари, хората решават, че можеш да играеш".

Актрисата разкрива, че съзнателно е отказвала силни роли, защото не се е чувствала подготвена за тях. "Знаех, че не мога да ги изиграя дори след милион години", казва тя, като допълва, че предпочита ролята да отиде при по-подходящ актьор, вместо да рискува да развали добър сценарий.

Още: Смели актриси, които обръснаха главите си за филмова роля (ВИДЕА)

Утвърдена актриса

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подобна позиция е рядкост, особено в етап, когато кариерата ѝ все още се развива и подобни решения носят риск. По това време тя все още не е постигнала големите си комерсиални успехи и не е утвърдена като водеща комедийна актриса.

В края на 90-те Бълок е позната най-вече с екшъни и драми, но в следващото десетилетие се утвърждава като една от най-силните комедийни актриси на своето поколение с филми като "Мис Таен агент" и "Предложението".

Снимка: Getty Images

По-късната ѝ награда "Оскар" за "Сляпата страна" по-скоро отразява вкусовете на Академията към драматични роли, отколкото реалния обхват на таланта ѝ. Днес актьорските ѝ качества вече не подлежат на съмнение, независимо от собствената ѝ самокритичност, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Сандра Бълок звезди знаменитости
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес