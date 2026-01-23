Обединение във филмовата индустрия: Подписа се важен меморандум за бъдещето на българското кино

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (НФЦ), Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – Факултет "Екранни изкуства", Българската национална филмотека, Центърът за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова" към УНСС и Столична община – София, творчески град на киното на ЮНЕСКО, подписаха днес в Националния филмов център Меморандум за сътрудничество за изготвяне на цялостен анализ и обзорен доклад за състоянието и перспективите на българската филмова индустрия по повод 10-то юбилейно издание на Форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия, съобщават от НФЦ.

Документът предвижда партньорите да обединят усилия за изследване на институционалната и нормативна рамка, финансирането и икономиката на киното, разпространението и развитието на аудиторията, образованието и човешкия капитал, ролята на Българската национална филмотека за съхранението и дигитализацията на аудиовизуалното наследство, както и международното позициониране на българското кино и на София като творчески град на киното в ЮНЕСКО.

В рамките на сътрудничеството ще бъде създадена съвместна координационна група с представители на всички институции, която ще одобри методологията и индикаторите на изследването, ще разпредели задачите и ще подготви публичното представяне на резултатите. Финалният доклад ще бъде представен официално на Десетия форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия, който ще се проведе на 25 март в НАТФИЗ, и ще служи като основа за актуализиране на филмовото законодателство, развитие на образователни програми и по-активно участие на България в международните мрежи и форуми, свързани с киното.

Меморандумът е подписан от: Петър Тодоров – за ИА "Национален филмов център", Антония Ковачева – за Българската национална филмотека, проф. д-р Елена Тренчева – за НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", д-р Диана Андреева-Попйорданова – за Центъра за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова" към УНСС и Биляна Генова – за Столична община – София, творчески град на киното на ЮНЕСКО.

Междуинституционалното партньорство - Форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия /2017-2025/ е част от София – творчески град на киното на ЮНЕСКО и се осъществява в изпълнение на стратегията на Столична община – София – творчески град на киното.

Форумът за устойчиво развитие на българската филмова индустрия е отличен с грамота и медал в категория "Внедряване на научни резултати в полза на бизнеса/обществеността" от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет през 2025 г.