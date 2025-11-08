Папата се срещна с Робърт де Ниро (ВИДЕО)

Актьорът Робърт де Ниро се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана, съобщи беларуската опозиционна медия NEXTA в социалната мрежа "X". Срещата се проведе ден след като актьорът получи най-високото отличие на Рим - наградата „Лупа Капитолина“. „Лупа Капитолина“, или „Капитолийската вълчица“, е една от най-престижните награди на града, символизираща древната легенда за основаването на Рим. Понтификът поднесе подаръци на носителя на „Оскар“, който има италиански корени.

Папата остро критикува САЩ

Папа Лъв XIV призова за "задълбочено размишление" върху начина, по който се отнасят към мигрантите в САЩ. Според папата в САЩ много хора са дълбоко засегнати от противоречивата политика на масово депортиране, предаде BBC, цитирани от БТА. В една от най-силните си критики досега към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, също предупреди, че бомбардировките на Америка срещу венецуелски кораби, заподозрени в превоз на наркотици, рискуват да засилят напрежението в региона.

Излизайки, за да се обърне към телевизионни камери пред папската си резиденция в Кастел Гандолфо и предлагайки да отговори на "един или два въпроса", папа Лъв XIV заяви, че има хора, които живеят в САЩ "от години, без никога да създават проблеми.

По думите му има хора в САЩ, които са дълбоко засегнати" от твърдата политика на Тръмп по отношение на миграцията. Говорейки на английски и обръщайки се директно към американска аудитория, той повтори католическото убеждение, че всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца".

Първоначално, след избирането му през май, коментарите на Лъв XIV относно геополитиката бяха предпазливи. След това миналия месец той използва думата "нечовешки" по отношение на водените от Тръмп репресии, припомня BBC.

