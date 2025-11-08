Почина гениален режисьор, създал един от най-обичаните филми за Джеймс Бонд

Феновете на филмовата поредица за Джеймс Бонд научиха тъжна новина. Новозеландецът Лий Тамахори, който стана известен с "Някога бяхме воини", преди да режисира екшън филми и един от най-обичаните филми за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст. Лий Тамахори е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия. След като привлича вниманието в Холивуд през 1994 г. със своя дебютен пълнометражен филм, разказващ историята за насилието и бедността в едно маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира първия си американски филм през 1995 г. – "Водопадите Мълхоланд", с Ник Нолти и Джон Малкович.

Снимка: Getty Images

Кариерата на Лий Тамахори

През 1997 г. Тамахори режисира филма "Острието" с Антъни Хопкинс, Ел Макферсън и Алек Болдуин, последван от "Завръщането на паяка" с Морган Фрийман. Сред другите заглавия, режисирани от Лий Тамахори, е и "Следващ" с Никълъс Кейдж от 2007 г.

Тамахори, който е режисирал и епизоди от сериала "Семейство Сопрано", по-късно се специализира в екшън филми на големия екран. През 2002 г. режисира "Не умирай днес" с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като негова партньорка.

Снимка: Getty Images

Актьорът Темуера Морисън, който участва във филма "Някога бяхме воини", отдаде почит на "един изключителен човек", съобщава БГНЕС.