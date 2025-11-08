Войната в Украйна:

Почина гениален режисьор, създал един от най-обичаните филми за Джеймс Бонд

08 ноември 2025, 08:27 часа 512 прочитания 0 коментара
Почина гениален режисьор, създал един от най-обичаните филми за Джеймс Бонд

Феновете на филмовата поредица за Джеймс Бонд научиха тъжна новина. Новозеландецът Лий Тамахори, който стана известен с "Някога бяхме воини", преди да режисира екшън филми и един от най-обичаните филми за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст. Лий Тамахори е смятан за една от най-влиятелните фигури на маорите в развлекателната индустрия. След като привлича вниманието в Холивуд през 1994 г. със своя дебютен пълнометражен филм, разказващ историята за насилието и бедността в едно маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира първия си американски филм през 1995 г. – "Водопадите Мълхоланд", с Ник Нолти и Джон Малкович.

Снимка: Getty Images

Още: Почина емблематична актриса, всички ще я помним

Кариерата на Лий Тамахори

През 1997 г. Тамахори режисира филма "Острието" с Антъни Хопкинс, Ел Макферсън и Алек Болдуин, последван от "Завръщането на паяка" с Морган Фрийман. Сред другите заглавия, режисирани от Лий Тамахори, е и "Следващ" с Никълъс Кейдж от 2007 г.

Още: Продуцентите на новия филм за Джеймс Бонд са готови за "нещо специално"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тамахори, който е режисирал и епизоди от сериала "Семейство Сопрано", по-късно се специализира в екшън филми на големия екран. През 2002 г. режисира "Не умирай днес" с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като негова партньорка.

Снимка: Getty Images

Актьорът Темуера Морисън, който участва във филма "Някога бяхме воини", отдаде почит на "един изключителен човек", съобщава БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Джеймс Бонд почина Лий Тамахори
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес