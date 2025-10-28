Почина звезда от сериала "Фолти Тауърс"

Британската актрисата Прунела Скейлс, станала популярна с участието си в сериала "Фолти тауърс", почина на 93-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира синовете ѝ. Тя беше най-известна с ролята си на хотелския мениджър Сибил Фолти, властната съпруга на Базил, в класическия британски ситком.

Актрисата е починала е в дома си в Лондон на 27 октомври, съобщиха Самюъл и Джоузеф Скейлс. По думите им Прунела Скейл е гледала „Фолти Тауърс“ в деня преди да почине.

През 2013 г. Скейлс беше диагностицирана със съдова деменция. Съпругът ѝ, актьорът Тимъти Уест, почина през ноември миналата година, като бракът им продължи 61 години.

Повече за Прунела Скейлс

Скейлс започва кариерата си през 1951 г. като асистент-режисьор в театър „Олд Вик“ в Бристъл, но заявява, че винаги е искала да бъде актриса. През цялата си кариера тя често е била избирана за комични роли.

Пробивът в кариерата ѝ идва със ситкома от началото на 60-те години „Брачни линии“ с участието на Ричард Брайърс. Тя изигра най-известната си роля, Сибил Фолти, в ситкома "Фолти тауърс" в два сезона през 1975 и 1979 г. В допълнение към това, имаше роли в ситкоми на BBC Radio 4 и комедийни сериали, включително „After Henry“,„Smelling of Roses“ и „Ladies of Letters“.

В продължение на 10 години Скейлс се появява като „Доти“ Търнбул, заедно с Джейн Хорокс като дъщерята на героинята ѝ, Кейт Нийл, в реклами за британската верига супермаркети Tesco. Тя играе кралица Елизабет II във филма на Алън Бенет „Въпрос на приписване“ (1991). През 1996 г. Скейлс участва в телевизионния филм „Властелинът на безредиците“ заедно с Ричард Уилсън, Емили Мортимър и Стивън Мойер.

На 16 ноември 2007 г. Скейлс се появява в „Деца в нужда“, отново играейки ролята си на Сибил Фолти, новият мениджър, който иска да поеме хотел „Вавилон“. Джон Клийз казва в интервю от 8 май 2009 г., че ролята на Сибил Фолти първоначално е била предложена на Бриджит Търнър, която отказва ролята, твърдейки, че „не е подходяща за нея“.

Заедно със съпруга си Тимъти Уест, Скейлс се появява в „Great Canal Journeys“ за Channel 4 от 2014 г. в продължение на 10 сезона, преди влошето ѝ здраве да сложи край на телевизионната ѝ кариера.

Повече за сериала „Фолти Тауърс“

Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия „Фолти Тауърс“. Сериалът е създаден и написан от Джон Клийз (Базил) и Кони Бут (камериерката Поли), които участват в него и са били женени по време на първия сезон, но се развеждат преди записването на втория сезон.

Шоуто, което вече е класика, се излъчва по Би Би Си 2 в два сезона - през 1975 и 1979 г. То проследява живота на собствениците на малък хотел - Базил и жена му Сибил, които се опитват да запазят бизнеса си, но и брака си. "Фолти Тауърс" печели множество награди "Бафта" през 70-те години. През 2019 г. шоуто беше определено за най-великия британски ситком за всички времена от панел от тв комедийни експерти за сп. Radio Times.