Войната в Украйна:

Показват новия български филм "Майката на Роза" (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 08:34 часа 368 прочитания 0 коментара
Показват новия български филм "Майката на Роза" (ВИДЕО)

Филмът, посветен на майчинството – „Майката на Роза“, ще има премиера в София – на 23 октомври в кино „Одеон“, и в Пловдив – на 8 ноември, съобщават от екипа. По думите им лентата преплита реалност и фолклор в история за страховете, които отключват трудностите по пътя към майчинството.

Филмът вече е отличен с Best Writers Award от Mumbai International Film Awards (2025) за сценаристите Лора Декова и Камелия П. Петрова, и е в конкурсните програми на „Срещу течението“ и „Златна роза“.

Повече за филма „Майката на Роза“

Яна и Алекс – двойка в бягство от неуспешните си опити да има дете, отиват при баба му на село. Между караконджули, навяци и „бабини деветини“, Яна започва да се сблъсква с най-дълбоките си страхове – от загубата, през страховете от майчинството, до колебанията дали някога ще бъде „достатъчна“. Филмът е едновременно болезнено откровен и светъл – поглед към тъмните кътчета на женската душа, но и към надеждата, че никой не бива да остава сам в своето мълчание, коментират от екипа. Сюжетът се разгръща в българско село, където сънища, легенди и реалност се преплитат в символичен визуален свят.

Участват Лора Декова („Отрова за мишки“, „Спасителят в прахта“ и „Можеш ли да убиваш“), Аника Александрова (театрална школа „Водолей“), Иван Николов („Записки по едно предателство“, Народен театър „Иван Вазов“), Янина Кашева („Всичко е любов“, „Откраднат живот“), Жанет Керанова (дългогодишна актриса в Драматичен театър „Н. Вапцаров“), Анна Банкина („The Good Driver“, „Hellboy“, „Bo Nan Za“), и Антон Трендафилов (Automatа,, Stonehearst Asylum, Conan the Barbarian).

Режисьор на „Майката на Роза“ е Камелия П. Петрова („Тя, която маха от влака“, „Непознати“, „Лятото на обичайните заподозрени“, „Музиката на София“), оператор – Кирил Проданов („Живи комини“, „Ирина“, „Клопка“, “Три дни в Сараево”, „Радиограмофон“, „Мрак”, художник и костюми – Ивелина Минева („Made in EU”, „Февруари“, „Бащата“, Touch Me Not, продуцент – „Консепт студио“ (Кръстьо Ламбев).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Майката на Роза Камелия П. Петрова
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес