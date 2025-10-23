Показват новия български филм "Майката на Роза" (ВИДЕО)

Филмът, посветен на майчинството – „Майката на Роза“, ще има премиера в София – на 23 октомври в кино „Одеон“, и в Пловдив – на 8 ноември, съобщават от екипа. По думите им лентата преплита реалност и фолклор в история за страховете, които отключват трудностите по пътя към майчинството.

Филмът вече е отличен с Best Writers Award от Mumbai International Film Awards (2025) за сценаристите Лора Декова и Камелия П. Петрова, и е в конкурсните програми на „Срещу течението“ и „Златна роза“.

Повече за филма „Майката на Роза“

Яна и Алекс – двойка в бягство от неуспешните си опити да има дете, отиват при баба му на село. Между караконджули, навяци и „бабини деветини“, Яна започва да се сблъсква с най-дълбоките си страхове – от загубата, през страховете от майчинството, до колебанията дали някога ще бъде „достатъчна“. Филмът е едновременно болезнено откровен и светъл – поглед към тъмните кътчета на женската душа, но и към надеждата, че никой не бива да остава сам в своето мълчание, коментират от екипа. Сюжетът се разгръща в българско село, където сънища, легенди и реалност се преплитат в символичен визуален свят.

Участват Лора Декова („Отрова за мишки“, „Спасителят в прахта“ и „Можеш ли да убиваш“), Аника Александрова (театрална школа „Водолей“), Иван Николов („Записки по едно предателство“, Народен театър „Иван Вазов“), Янина Кашева („Всичко е любов“, „Откраднат живот“), Жанет Керанова (дългогодишна актриса в Драматичен театър „Н. Вапцаров“), Анна Банкина („The Good Driver“, „Hellboy“, „Bo Nan Za“), и Антон Трендафилов (Automatа,, Stonehearst Asylum, Conan the Barbarian).

Режисьор на „Майката на Роза“ е Камелия П. Петрова („Тя, която маха от влака“, „Непознати“, „Лятото на обичайните заподозрени“, „Музиката на София“), оператор – Кирил Проданов („Живи комини“, „Ирина“, „Клопка“, “Три дни в Сараево”, „Радиограмофон“, „Мрак”, художник и костюми – Ивелина Минева („Made in EU”, „Февруари“, „Бащата“, Touch Me Not, продуцент – „Консепт студио“ (Кръстьо Ламбев).