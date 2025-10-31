Прожекция на адаптирания филм "Брайтън 4" в Международния ден на незрящите хора

Преди седмица "София Филм Фест на път" "Операция Кино София" представи носителя на "Оскар" за най-добър анимационен филм за 2025 година – "Потоп" на латвийския режисьор Гинтс Зилбалодис в Средното училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл". Още една прожекция на специално адаптиран филм – "Брайтън 4" на Леван Когуашвили, е предвидена в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" на 13 ноември – Международния ден на незрящите хора и Световен ден на добротата.

"Операция Кино София" продължава своите прожекции в райони в периферията на Столична община с вход СВОБОДЕН. Целта е жителите на тези населени места да имат достъп до публични прожекции на европейско и световно кино. Приобщаването на публика с нарушено зрение към възможността да възприемат специално адаптирани филмови творби е продължение на традицията в тази посока, установена в програмите на София Филм Фест в последните почти 10 години.

"Брайтън 4" разказва една история за бившия шампион по борба Кахи, чиято преданост към семейството го кара да поеме на пътешествие от дома си в Тбилиси до Брайтън Бийч, Бруклин. Тази история е за баща и син, които постепенно се преоткриват един друг и стават част от странния микрокосмос на Брайтън Бийч. Това е първата спирка в Америка на двама души, които току-що са пристигнали от постсъветския свят на място, където ще опознаят живота на имигрантите и ще направят първите си стъпки в "истинската Америка".

"Операция Кино София" е възможност за емоционално съпреживяване на филмови истории, за дискусии и за изграждане на културна осъзнатост в по-широк мащаб. Чрез тази инициатива културата и изкуството могат да достигнат до по-отдалечени кътчета в различни райони на София и до групи хора, които невинаги имат възможност за пълноценно съпреживяване на филмовите творби.

"София Филм Фест" е най-мащабният международен кинофестивал в България. Програмата му включва стотици филми и кинотворци, които да общуват с българската публика. През 2009 започна пътуващото издание на СФФ, което представя избрани програми в градове на България като Габрово, Велико Търново, Севлиево, Русе, Сливен, Кюстендил, и малки населени места - Трън, Годеч, Луковит и др. Идеята на тази инициатива е в райони като Банкя, Панчарево, Нови Искър, Бистрица и др. да има гостувания с представяне на филми на голям екран.