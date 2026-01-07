Разкриха тежката диагноза на Брижит Бардо, измъчвала я преди смъртта ѝ

Стана ясно от какво е боледувала голямата френска актриса Брижит Бардо. Иконата на киното е претърпяла две операции заради рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът ѝ в интервю за списание "Paris Match", публикувано преди погребението ѝ днес. Актрисата се е справила много добре с двете процедури, разказа Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за църковна служба и погребение. Не е посочена причината за смъртта на Бардо, която почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си, известен като Ла Мадраг, на Френската Ривиера.

Болки и страдание

Снимка: Getty Images

Актрисата, която се бореше за правата на животните и се възстанови от рак на гърдата през 80-те години, е била хоспитализирана два пъти в края на 2025 г. "Тя винаги е искала да се върне в Ла Мадраг", каза д'Ормале. "А там беше по-сложно, особено заради болките в гърба, които не преминаваха, причиняваха ѝ страдание и я изтощаваха. Беше ѝ неудобно, дори когато беше прикована на легло", добави той. "Въпреки това, тя остана в съзнание и се интересуваше от съдбата на животните до самия край", каза съпругът на френската актриса.

Д'Ормале, бивш политически съветник на лидера на крайната десница Жан-Мари Ле Пен, не уточни от какъв вид рак е страдала Бардо, предава БГНЕС.

