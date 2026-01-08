Закъсали коли с летни гуми затвориха път

Пътят Варна - Добрич е временно затворен за тежкотоварни автомобили, съобщиха от Областната администрация в крайморския град. Причината е, че в района на община Аксаково - на Баир баши, има аварирали автомобили, част от които са с летни гуми.

Още: Ето кой е виновен за пътната блокада край Бяла

От администрацията уточняват, че по данни на Областното пътно управление в региона работят над 30 специализирани автомобила, които почистват и обработват пътищата.

За БТА от пресслужбата на Община Варна посочиха, че в града няма сериозни затруднения. На дежурните телефони са постъпили няколко сигнала за паднали клони и дървета.

Още: Наводнени улици, закъсали коли и паднали дървета в Русе