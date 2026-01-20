Рекорд в Холивуд: Обявиха най-касовия анимационен филм на всички времена

"Зоотрополис 2" стана най-касовият анимационен филм на всички времена в Холивуд, след като спечели 1,7 млрд. долара (1,3 млрд. паунда) от глобалните кина. Филмът, известен като "Зоотопия 2" в някои страни, изпревари предишния рекордьор "Отвътре навън 2", който е реализирал 1,69 млрд. долара след премиерата си през 2024 г.
Продължението, което всички обожават
"Зоотрополис 2" вече е деветият най-успешен филм в историята на глобалния боксофис, следвайки заглавия като "Аватар", "Титаник", "Отмъстителите: Краят" и "Междузвездни войни: Силата се пробужда".
‘Zootopia 2’ has become Hollywood’s highest-grossing animated film ever, earning $1.7B globally and surpassing 'Inside Out 2’s' $1.69B total. The film is now the ninth highest-grossing movie of all time, joining titles like 'Avatar,' 'Titanic,' and 'Avengers: Endgame.'— Pop Hive (@thepophive) January 19, 2026
Въпреки че "Зоотрополис 2" е рекордьор за Холивуд, най-касовият анимационен филм изобщо остава китайският "Ne Zha 2", който е спечелил 2,2 млрд. долара (1,65 млрд. паунда) миналата година.
"Зоотрополис 2", който излезе през ноември и имаше приблизителен бюджет от 150 млн. долара (112 млн. паунда), е продължението на филма от 2016 г. "Зоотрополис".
Филмът показва как зайчето полицай Джуди Хопс (озвучено от Джинифър Гудуин на английски) отново се среща с мошеническия лисица Ник Уайлд (Дейсън Бейтман), за да разследват мистериозния нов обитател – влечугото Гари Де’Снейк (Ке Хуи Куан).
Hisssstory has been made 🐍 #Zootopia2 is now Disney’s biggest animated movie of all time!Posted by Walt Disney Animation Studios on Sunday, January 18, 2026
"Този успех принадлежи на първо място на феновете по целия свят, чи ентусиазъм го направи възможен", заяви в изявление съпредседателят на Disney Entertainment Алан Бъргман.
"Ние сме изключително горди с нашите филмови създатели... "Зоотрополис 2" е изключително постижение и сме благодарни на всички, които помогнаха да оживее на екрана."
"Зоотрополис 2" вече бе постигнал най-голямото откриващо уикенд представяне за анимационен филм, когато излезе в САЩ, съвпадайки с Деня на благодарността.
Продукцията продължи като стана най-бързо достигналият 1 млрд. долара (750 млн. паунда) глобално анимационен филм от Холивуд.
Фантастичният приключенски филм "Ne Zha 2" все още води уверено, като по-голямата част от приходите си от 2,2 млрд. долара направи в Китай, пише BBC.
