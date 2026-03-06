Купища звезди връчват наградите "Оскар": Обявиха нови имена

Гуинет Полтроу и Робърт-Дауни-младши са сред новите попълнения от актьори, които ще връчват статуетки на победителите на предстоящата церемония за наградите "Оскар", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на продуцентите. Полтроу и Дауни-младши се присъединяват към обявените по-рано Крис Еванс, Хавиер Бардем, Мая Рудолф, Деми Мур, Чейс Инфинити, Кумаил Нанджиани и миналогодишните носители на отличията в актьорските категории за главна роля Ейдриън Броуди и Майки Мадисън, както и Кийрън Кълкин и Зоуи Салдана за поддържаща. Сред новите попълнения са също Ан Хатауей, Уил Арнет, Приянка Чопра Джонас и Пол Мескал.

Награди "Оскар" 2026

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март. Водещ на церемонията в Dolby Theatre в Лос Анджелис за втора поредна година ще бъде Конан О' Брайън. С най-много номинации за водещите киноотличия - рекордните 16, е хорърът "Грешници". Церемонията по награждаването ще бъде предавана на живо по ABC и платформите на Hulu. По време на шоуто ще бъдат изпълнени на живо номинираните за най-добра песен "Golden" от "Кей-поп: Ловци на демони" и "I Lied to You" от "Грешници".

Анализаторите очакват оспорвана битка за отличията в основните категории между "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън и "Грешници" на Райън Куглър, съобщава БТА.

По-рано стана ясно, че Били Кристъл и Мег Райън ще се съберат на тазгодишните награди "Оскар", за да почетат покойния режисьор Роб Райнер. Двамата отново ще участват в сегмента "In Memoriam" на церемонията на 15 март, според "Variety", в знак на почит към режисьора на "Когато Хари срещна Сали", след като той и съпругата му Мишел Сингър Райнер бяха открити мъртви в дома си в Лос Анджелис в края на миналата година.