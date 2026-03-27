Ричард Гиър се снима в нов трилър със звезда от "Бързи и яростни"

Почти година след обявяването на актьорския състав, включващ актьора Ричард Гиър и звездата от франчайза "Бързи и яростни" - Мишел Родригес, трилърът за оцеляване в самолет е започнал снимки в студиата "Bavaria" в Мюнхен, Германия. В "Left Seat" Родригес играе фармацевтичен представител, който трябва да поеме контрола над малък чартърен самолет, когато пилотът губи съзнание. Оттам нататък тя трябва да се доверява на непознат мъж (Гиър) по радиото, който я напътства как да премине през смъртоносна буря и да приземи самолета преди да свърши горивото.
Джеймс Уебър Браун има малка роля във филма.
Според The Hollywood Reporter въздушните сцени са заснети в Южна Америка през януари в Андите.
"Left Seat" отбелязва първото сътрудничество между Гиър и Родригес. Гиър е сред звездите на Paramount+ сериала "The Agency: Central Intelligence", докато Родригес последно се появи на екрана като Лети във "Fast X". Очаква се тя да повтори ролята си в предстоящия "Fast Forever".
Екипът
Бен Янър, известен с режисирането на боксовата драма с Майлс Телър "Bleed for This", ръководи проекта и внася своя опит като пилот във филма. Той и сценаристът Дейвид М. Крабтри пишат сценария, който Крабтри първо е създал през 2017 г. и е представил на своя бивш състудент от USC Джейсън Майкъл Бърман за разработка.
Дългогодишният президент на Mandalay, Джейсън Майкъл Бърман, е продуцент под новия си бранд A/Vantage Pictures заедно с Янър, Крабтри, Максимилиан Лео и Йонас Катценщайн.
Изпълнителни продуценти са Матю Линднер, Питър Губер, Джордан Молдо, Майк Даунинг, Даниел Соннабенд, Андреа Кюелнел и Джошуа С. Сигел.
Източници: The Hollywood Reporter, Female First