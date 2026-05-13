Само дни след влизането на сила на Меркосур: ЕС забранява вноса на бразилско месо

Комисия на ЕС, съставена от експерти от държавите-членки, гласува в подкрепа на забрана на вноса на бразилско месо, считано от 3 септември, поради употребата на антимикробни препарати за стимулиране на растежа на животните.

Решението за премахване на Бразилия от списъка на страните, които спазват стандартите на ЕС за безопасност на храните, идва в момент, когато споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) временно влезе в сила на 1 май.

Споразумението, което либерализира търговията със селскостопански продукти между двата съюза, остава жестоко критикувано от европейските фермери, които се опасяват, че различните производствени стандарти от двете страни на Атлантика ще създадат нелоялна конкуренция в полза на вноса от Латинска Америка.

"Фактът, че Съюзът е в състояние да прилага правилата, е от съществено значение за доверието, равните условия и добрите отношения с нашите търговски партньори“, заяви дипломат от ЕС пред Euronews.

Всички трябва да спазват правилата

Длъжностно лице, запознато с доклада, заяви, че гласуването е било единодушно и прави Бразилия първата страна, премахната от списъка на държавите, спазващи ограниченията на ЕС за употреба на антимикробни препарати при животни.

Списъкът с трети държави, които отговарят на изискванията на ЕС и следователно могат да изнасят животински продукти за храна за ЕС, ще бъде официално приет през следващите дни.

Европейската комисия последователно е заявявала, че правилата на ЕС за безопасност на храните ще продължат да се прилагат за селскостопански продукти, внасяни от Латинска Америка, след влизането в сила на споразумението.

Говорителят на Комисията Ева Хрнчирова потвърди пред Euronews, че от 3 септември Бразилия вече няма да може да изнася за ЕС стоки като говеждо месо, коне, птици, яйца, аквакултури, мед и др.

"Търговските споразумения не променят нашите правила", каза Хрнчирова и добави: "Комисията задава задължителните санитарни и фитосанитарни стандарти на Съюза и както нашите фермери, така и износителите от трети страни трябва да ги спазват".

Брюксел договори и предпазни мерки, насочени към защита на земеделските производители в ЕС, включително механизми за наблюдение на потенциални смущения на пазара поради рязко увеличение на вноса от страните от Меркосур. Бяха въведени и квоти за чувствителни продукти, включително птиче месо.

След като Бразилия демонстрира спазването на правилата за безопасност, ЕС ще може да възобнови вноса, а Бразилия ще може да се възползва от същото тарифно облекчение като останалите страни от Меркосур.