"Рожден ден" на Ивайло Пенчев: Лек, смешен и насочен към зрителите

Какво може да накара един човек да планира грандиозен обир? Парите, разбира се. Винаги става дума за пари, а при големите удари - за много пари. Именно това събира героите в новия филм на Ивайло Пенчев "Рожден ден" - желанието да спечелят доволна сума по най-добрия според тях начин. Разбира се, за подобно начинание се изисква гениален план, иначе всичко е обречено. Е, в случая на обирджиите в новия български филм най-неочаквано се намира човек, който им дава нов - много по-добър план.

"Рожден ден" на Ивайло Пенчев събира на екран едни от най-популярните актьори у нас от различни поколения, разбърква ги добре в низ от неочаквани обрати, житейски несгоди и емоционална турбулентност, за да ги сервира на драгия зрител под формата на лека комедия с неочакван край.

Васко (Васил Банов в последната си роля, преди да ни напусне през април тази година) излиза от затвора и веднага се захваща с нов обир на стар софийски апартамент - нещо, в което е най-добър. Оказва се обаче, че не е преценил съвсем ситуацията и е сгащен от баба Геновева (Меглена Караламбова). Макар да е прикована за легло, възрастната жена за нула време "строява" Васко и го убеждава да се грижи за нея. Той обаче е търсен специалист и тримата приятели Сашо (Свежен Младенов), Любо (Стефан Денолюбов) и Краси (Станимир Гъмов) го посвещават в намеренията си да оберат Националната галерия. Те търсят неговия съвет на професионалист, без да подозират, че професионалистът е съвсем друг човек и той ще им отвори очите за много по-грандиозно престъпно, но и доста благородно начинание.

Смешното е редом с тревожното

Типично за филмите на Ивайло Пенчев, хуморът и сериозните моменти от живота съжителстват в естествена симбиоза. Наред с шегите, в "Рожден ден" се говори за това кога човек сам може да реши, че животът му е приключил, защо в България много болни деца чакат с месеци за важни операции, а държавата бездейства и кога една неволна грешка може да се окаже съдбоносна за живота на човек.

"Рожден ден" тръгва по кината от 7 ноември, но още отсега е ясно, че ще се хареса на българските зрители. На фестивала "Златна роза" през септември филмът спечели "Наградата на публиката", като по този начин за четвърти пореден път продукция на Ивайло Пенчев грабва този приз. Филмът ще се радва на висок зрителски интерес, защото предлага универсална рецепта за смях и тук-таме сълза.

И му липсва претенцията за високо кино, извеждайки на преден план забавлението, самоиронията и успешния скок в трудната дисциплина "Комедия".

Впрочем, много хора търсят именно това, когато отиват на кино - нещо забавно, което да не ги натоварва с емоционални дилеми или морални проблеми. "Рожден ден" е точно такъв филм - лек, смешен и насочен към зрителя с всички професионални прийоми за това. Ако ви се гледа такъв филм и харесвате българското кино, не се колебайте и го гледайте на голям екран - там, където все още филмите се чувстват най-уютно.

Автор: Неда Ковачева