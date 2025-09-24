Войната в Украйна:

Прецедент в българското кино – четвърти пореден приз "Награда на публиката" за режисьора Ивайло Пенчев

Най-новият филм на Ивайло Пенчев "Рожден ден" спечели приза "Награда на публиката" на 43-ото издание на фестивала на българския игрален филм "Златна роза". Това е четвъртата поредна награда, която режисьорът печели в рамките на конкурса през годините и е абсолютен прецедент в българското кино. Прожекцията на вълнуваща история по сценарий на Божан Петров и Ивайло Пенчев се проведе на 20 септември в зала 1 на Фестивален и конгресен център, Варна, като част от конкурсната програма. А вчера, 23 септември, по време на официалната церемония по награждаване, филмът бе удостоен с една от най-важните награди – тази на публиката.

"Изключително съм щастлив и благодаря сърдечно от името на целия екип, който създаде "Рожден ден", за тази награда. Признанието на публиката е най-важната и ценна награда за нас. Тя осмисля усилията и любовта, която вложихме в творческия процес по изграждане на една истинска история, чиято основна цел е именно да развълнува и усмихне зрителя и да го накара поне за малко да забрави за ежедневието, като в същото време напомни за важни ценности като силата на доброто. Очакваме с нетърпение следващата среща на публиката с филма на 7 ноември, когато "Рожден ден" тръгва по кината в цялата страна.", споделя Ивайло Пенчев.

За филма "Рожден ден"

"Рожден ден" е комедия за неочакваните срещи, абсурдната страна на живота и способността на хората да се променят – дори когато изглежда твърде късно. В главните роли ще видим Меглена Караламбова, Васил Банов, Свежен Младенов, Станимир Гъмов и Стефан Денолюбов, които са въвлечени в поредица от комични ситуации, преследвайки една обща цел. Диалогът, изграден върху интелигентния хумор, се разгръща в разказа и засяга важни общочовешки теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта и бездушието на обществото. 

Изпълнителен продуцент и режисьор на "Рожден ден" е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът - на Стефан Бояджиев. Художник на продукция е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов. Участват актьорите Васил Банов, Меглена Караламбова, Свежен Младенов, Станимир Гъмов, Стефан Денолюбов, Милена Аврамова и др.

Яна Баярова
