Сериалът "Adolescence" спечели рекорден брой награди БАФТА за телевизия

Драмата на Netflix "Adolescence" стана историческият победител на церемонията по връчване на наградите БАФТА за телевизия в неделя, грабвайки четири отличия – рекорд за най-много победи в главната церемония за една година.

Отличията на "Adolescence"

Сериалът, превърнал се в тема за национален разговор след излизането си през март 2025 г., беше обявен за най-добра минисерия, а актьорски награди получиха Стивън Греъм, Оуен Купър и Кристин Тремарко. На 16 години Купър стана най-младият носител на наградата за най-добър актьор в поддържаща роля – отличие, което се нарежда до вече спечелените от него награди "Еми", "Златен глобус" и редица други за ролята на момче, обвинено в убийство на съученичка. В речта си той отдаде почит на The Beatles: "Според мен са ви нужни само три неща, за да успеете: обсесия, мечта и The Beatles".

Греъм спечели наградата за най-добър актьор в главна роля за ролята на екранния баща на Купър – първа победа на БАФТА след седем предишни номинации. В речта си той насърчи младите зрители: "Имаме възможността да разкажем за човешкото състояние и сме длъжни да разказваме красиви истории и трябва да продължаваме с това. В думите на The Beatles – всичко, от което се нуждаем, е любов". Тремарко спечели наградата за най-добра актриса в поддържаща роля.

Българска връзка

Наргес Рашиди, родена в Иран, взе наградата за най-добра актриса в главна роля за ролята на Назанин Загари-Ратклиф в документалната драма на BBC "Затворник 951", посвещавайки я на българо-иранската жена, прекарала шест години в затвора в Техеран. "Вашата устойчивост, достойнство и любов при невъзможни обстоятелства ни трогнаха всички. Вашата смелост ще остане с мен до края на живота ми. Това е за вас", каза Рашиди.

Другите победители

Наградата за най-добра драма отиде за "Code of Silence" на ITV с участието на Роуз Ейлинг-Елис като глухоняма жена, помагаща на полицията с уменията ѝ за четене по устните. "The Celebrity Traitors" – най-гледаното предаване на миналата година с над 15 млн. зрители – спечели наградата за най-добра риалити програма, а водещата Клодия Уинкълман я посвети на "изключителния актьорски състав, играл с достойнство, ентусиазъм и цялото си сърце".

Победата на Алан Кар в шоуто беше обявена за най-запомнящия се телевизионен момент на годината – единствената награда, гласувана от публиката. В речта си той се пошегува: "Добър ли бях? Наистина ли – или другите знаменитости просто бяха тъпи?!"

"Last One Laughing" на Prime Video спечели наградата за най-добра развлекателна програма, а Боб Мортимър взе БАФТА за най-добро развлекателно изпълнение за усилията му да накара съперниците си комици да се усмихнат, докато самият той пазеше сериозно лице.

Стив Куган спечели наградата за най-добър актьор в комедия за "How Are You? It's Alan (Partridge)", коментирайки: "Правенето на комедия в тези неспокойни времена е толкова важно. Ще продължавам да го правя". Катрин Паркинсън беше обявена за най-добра комедийна актриса за "Here We Go", а "Amandaland" спечели наградата за най-добра написана комедия – четири години след като "Motherland" спечели същото отличие.

Политически разногласия

Наградата за актуални въпроси отиде за "Gaza: Doctors Under Attack" – документален филм, изтеглен от BBC миналата година поради опасения за безпристрастност и по-късно излъчен от Chanel 4. Репортерът Рамита Навай благодари на медията: "Ние отказахме да бъдем заглушени и цензурирани". Основателят на продуцентската компания Бен де Пиър попита BBC: "След като отхвърлихте нашия филм, ще ни отхвърлите ли от прожекцията на наградите БАФТА по-късно тази вечер?" Коментарите на де Пиър по-късно бяха включени в излъчването на наградите по BBC 1.

"Grenfell: Uncovered" на Netflix спечели наградата за най-добър единичен документален филм за пожара в кулата Гренфел от 2017 г., отнесъл 72 живота. В останалите категории "EastEnders" беше обявен за най-добра сапунена опера, "Scam Interceptors" – за най-добро дневно предаване, а "Go Back to Where You Came From" грабна наградата за фактологично забавление.

Почетни отличия

Вечерта завърши с трогателни речи при връчването на почетните отличия. Дама Мери Бери – бивша съдия в "Great British Bake Off" – получи наградата БАФТА Фелоушип на 91 години, завършвайки речта си с благодарност към покойния си син Уилям, починал при катастрофа на 19 години през 1989 г.: "Уилям е на небето, но му благодаря". Финансовият експерт Мартин Луис получи Специалната награда, посвещавайки я на потребителската журналистика. "В продължение на шест години, освен на училище, почти не излизах от вкъщи. Сега вземам БАФТА", каза разтърсеният Луис. "Животът може да се преобрази, може да стане по-добър. Ако бяха казали на онова съкрушено, изплашено момче, че ще бъда горд журналист-активист, то щеше да онемее от изненада. Затова посвещавам това на потребителската журналистика, където намерих гласа си".

Източник: БГНЕС