Войната в Украйна:

Ключов подлез в София е в лошо състояние – ремонтът се бави

11 май 2026, 10:13 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ключов подлез в София е в лошо състояние – ремонтът се бави

Подлезът на бул. "България" и бул. "Тодор Каблешков" е ремонтиран многократно, но въпреки това изглежда неглижиран. Основният проблем на съоръжението е, че тече. Това обясни кметът на столичния район "Триадица“ Димитър Божилов в ефира на БНР. По думите му няма направена хидроизолация под асфалтовата настилка на бул. "България“ и след всеки текущ ремонт на подлеза, той отново протича.

ОЩЕ: Кола "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ)

"Конструктивното обследване на този и на съседния подлез - на бул. "България“ и "Гоце Делчев“, който също е в доста лошо състояние, показа, че макар и зле изглеждащи някои от елементите на този подлез, всъщност изпълняват своите функции от гледна точка на конструктивна якост и товароносимост. Така че това мостово съоръжение изпълнява своите функции безопасно. Но другите елементи – окачените тавани, незаконни кабели, това дразни много, като тука не засягам темата за вандалските прояви“, обясни Божилов.

Преминаващите през подлеза повече от година сигнализират за риска от падащи панели и висящи кабели от тавана. Подлезът е изключително натоварен и отдавна е в това състояние, но пари за цялостен ремонт засега няма.

От Столичната община са отпуснати средства само за обследването на опасния подлез и за обезопасяване на подземното съоръжение за пешеходци.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кола удари друга, падна от 3 м и влетя в подлез с магазини в Шумен (СНИМКИ)

На мястото са се настанили и бездомни хора. "Упорит проблем е, но ще се опитаме, зачитайки правата и достойнството на тези хора да намерим решение, но основният проблем – инфраструктурният и инженерният, си остават. Направено е конструктивното обследване, оттук насетне преминаваме към възлагане на два големи ремонта. Те ще бъдат на този подлез и на следващия – на "Гоце Делчев“, посочи Димитър Божилов.

Той добави, че ремонтът ще наложи поетапно или частично затваряне на платната на бул. "България“, но все още не е ясно кога ще започне реконструкцията на подлеза.

По отношение на ул. "Тодор Джабаров“, където се случват два ремонта – на мостово съоръжение и реализация на канал по самата улица, което е съпроводено с изкопни дейности, Божилов обясни: "Аз всяка седмица съм на този обект. Следим внимателно изпълнението му, защото на съседна, успоредна улица – "Луи Айер“, преди 1 година беше изпълнен канал, който "Софийска вода“ не приема и пак трябва да се копае“, каза кметът на район "Триадица".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Подлез Ремонт бул. България Димитър Божилов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес