Ключов подлез в София е в лошо състояние – ремонтът се бави

Подлезът на бул. "България" и бул. "Тодор Каблешков" е ремонтиран многократно, но въпреки това изглежда неглижиран. Основният проблем на съоръжението е, че тече. Това обясни кметът на столичния район "Триадица“ Димитър Божилов в ефира на БНР. По думите му няма направена хидроизолация под асфалтовата настилка на бул. "България“ и след всеки текущ ремонт на подлеза, той отново протича.

"Конструктивното обследване на този и на съседния подлез - на бул. "България“ и "Гоце Делчев“, който също е в доста лошо състояние, показа, че макар и зле изглеждащи някои от елементите на този подлез, всъщност изпълняват своите функции от гледна точка на конструктивна якост и товароносимост. Така че това мостово съоръжение изпълнява своите функции безопасно. Но другите елементи – окачените тавани, незаконни кабели, това дразни много, като тука не засягам темата за вандалските прояви“, обясни Божилов.

Преминаващите през подлеза повече от година сигнализират за риска от падащи панели и висящи кабели от тавана. Подлезът е изключително натоварен и отдавна е в това състояние, но пари за цялостен ремонт засега няма.

От Столичната община са отпуснати средства само за обследването на опасния подлез и за обезопасяване на подземното съоръжение за пешеходци.

На мястото са се настанили и бездомни хора. "Упорит проблем е, но ще се опитаме, зачитайки правата и достойнството на тези хора да намерим решение, но основният проблем – инфраструктурният и инженерният, си остават. Направено е конструктивното обследване, оттук насетне преминаваме към възлагане на два големи ремонта. Те ще бъдат на този подлез и на следващия – на "Гоце Делчев“, посочи Димитър Божилов.

Той добави, че ремонтът ще наложи поетапно или частично затваряне на платната на бул. "България“, но все още не е ясно кога ще започне реконструкцията на подлеза.

По отношение на ул. "Тодор Джабаров“, където се случват два ремонта – на мостово съоръжение и реализация на канал по самата улица, което е съпроводено с изкопни дейности, Божилов обясни: "Аз всяка седмица съм на този обект. Следим внимателно изпълнението му, защото на съседна, успоредна улица – "Луи Айер“, преди 1 година беше изпълнен канал, който "Софийска вода“ не приема и пак трябва да се копае“, каза кметът на район "Триадица".