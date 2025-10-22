Войната в Украйна:

София Филм Фест гостува в Русе за 12-и път

И през 2025 година "София Филм Фест в Русе" предлага на публиката богата кинопрограма в 12-ото издание на фестивала през ноември – 7 (петък), 8 (събота) и 9 (неделя) в Пленарна зала на Община Русе. Входът за всички прожекции е свободен! "София Филм Фест в Русе" се организира от Арт Фест/София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта "София Филм Фест на път 2025", с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas.

Кои филми ще гледаме в Русе

Кадър от филма "Клопка", източник: Purple Rain Distribution

Започваме на 7 ноември (петък) в 18:00 часа с новия български филм на режисьорката Надежда Косева – "Клопка". Създаден като копродукция между България и Германия, проектът е представян в програмата на София Мийтингс, както и на пазарите в Сараево и Сан Себастиан. Тази история среща зрителите с особен герой – Божека е чешит със силно развито чувство за собствено достойнство, който живее усамотено на брега на река Дунав в хармония с природата и животните в малкия си своеобразен зоопарк. Когато местният олигарх, с подкрепата на кмета и началника на полицията, започва печеливш за него, но опасен за хората проект за хранилище за ядрени отпадъци край града, Божека се оказва единственият човек, който може и смее да му се противопостави...

Надежда Косева създава "Клопка" по сценарий на Боян Папазов, като в главната роля е Александър Трифонов, обран и изключително силен в изпълнението си. Във филма участват още Яница Атанасова, Дан Николов, Михаил Стоянов, Камен Калев, Николай Тодоров, Николай Чобански. Зад камерата е операторът Кирил Проданов, художник е Ивелина Минева, музиката е на Ашер Голдшмит, за звука отговарят Момчил Божков и Андреас Хилдебранд, а монтажът е дело на Нина Алтъпармакова. Продуценти са Владимир Андреев (БЪРЪ Филм), Херберт Шверинг и Кристине Кяук (Койн Филм, Германия), с подкрепата на ИА Национален филмов център и в копродукция с БНТ. 

Надежда Косева ще бъде специален гост в Русе, ще представи филма и ще бъде на разположение за разговор с публиката след края на прожекцията.

Кадър от филма "Завръщането", източник: София Филм Фест

Първата фестивална вечер – 7 ноември (петък), продължава в 20:30 часа с новия филм на режисьора и продуцент Уберто Пазолини "Завръщането". Тази творба дава възможност на неповторимите Рейф Файнс и Жулиет Бинош да творят отново заедно пред камерата в ролите на двама от най-известните герои в световната литература – Омировите Одисей и вярната му съпруга Пенелопа.

"Завръщането" е адаптация, която не следва изцяло епоса на древногръцкия поет – акцентът е поставен върху самото завръщане на Одисей. Силата на актьорското присъствие на Файнс и Бинош е помитаща. Взаимодействието между двамата, което помним от наградения с "Оскар" за най-добър филм "Английският пациент", присъства и в новия филм на Уберто Пазолини, който бе фестивален гост в София през март.

Кадър от филма "Потоп", източник: София Филм Фест

На 8 ноември (събота) от 17:00 часа на голям екран ще видим тазгодишния носител на "Оскар" за най-добър анимационен филм, новата творба на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис  "Потоп". Премиерата му бе в програмата "Особен поглед" на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят и прибави "Оскар" към заслужено спечелените "Златен глобус" и "Сезар" за пълнометражна анимация, европейската Награда на публиката "LUX" и Оскарова номинация за най-добър международен филм.

"Потоп" разказва за пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение. Тя попада на лодка, в която са се спасили куче, лемур, капибара и птица – и всички заедно се отправят в търсене на суша, в опит да оцелеят сред опасностите на планетата, покрита с вода… Този филм е за всички зрители от 3 до 103 години. "Потоп" е адаптиран и за незряща публика!

Кадър от филма "Семената на свещената смокиня", източник: София Филм Фест

Вторият фестивален ден – 8 ноември (събота), продължава в 19:00 часа с прожекция на носителя на Специалната награда на журито в Кан ’24, номинирания за международен "Оскар" "Семената на свещената смокиня". Неговият режисьор Мохамад Расулоф пое сериозен риск да присъства лично в Кан, тъй като все още има неизпълнена присъда и забрана от властите да напуска родината си. В драматичния сюжет на новия му филм – изпълнен с напрежение трилър, се намесва протестното движение "Women, Life, Freedom", а разказът е за едно семейство, чиито две дъщери се опитват да разберат какво е участието на баща им в политическия режим на страната. Иранският режисьор беше фестивален гост в София през март и изнесе специален ФИПРЕССИ майсторски клас в селекцията "Двигателят на истината", реализирана в партньорство с Британски съвет в програмата на 29-ия СФФ. Мохамад Расулоф даде и специално интервю за Actualno.com.

Кадър от филма "Всичко си има край", източник: София Филм Фест

Продължаваме филмовия уикенд в неделя, 9 ноември в 18:00 часа с най-новия филм на легендарния хърватски режисьор Райко Гърлич "Всичко си има край", който съчетава политически трилър, романс и сатира и има силно послание по отношение на корупцията в обществено-политическата сфера. Със своя гняв към срастването на властта и олигархията филмът е особено актуален у нас. Сценарият е написан от Анте Томич и Райко Гърлич по произведения на писателя Мирослав Кърлежа. "Всичко си има край" е копродукция между Хърватия, България (РФФ Интернешънъл), Сърбия и Черна гора с подкрепата на ИА "Национален филмов център". В главните роли са Живко Аночич, Борис Исакович, Йелена Джокич, Емир Хаджихафизбегович. Във филма участва и българската актриса Анжела Недялкова. Звукозапис на терен и мишунг – Момчил Божков. Част от постпродукцията е реализирана в Доли медия студио, които са и национални копродуценти на филма. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, създател и директор на София Филм Фест.

Кадър от филма "Мила родино", източник: София Филм Фест

Финал на "София Филм Фест в Русе" за 2025 година на 9 ноември (неделя), от 20:00 часа, поставя най-новата творба на Станимир Трифонов "Мила родино", показана за първи път през месец март в София. Киноразказът е посветен на един изключителен българин – Цветан Радославов. През есента на 1885 година той се завръща в България от учение в Прага и Виена, където по-рано е написал "Мила Родино". Тази прекрасна песен се разпростира по всички кътчета на страната и за кратко завладява българските сърца... Документалният филм на Станимир Трифонов, по сценарий на Петър Русев, проследява живота на изтъкнатия ерудит и историята на националния ни химн. Оператор е Кирил Проданов, музиката е дело на Йордан Гошев, продуцент е Доли медия студио. Филмът получи почетен диплом на фестивала "Златен Ритон".

Продуцентът Добромир Чочов ще бъде специален гост в Русе, ще представи филма и ще бъде на разположение за разговор с публиката след края на прожекцията.

