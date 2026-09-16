"Златна роза" 2026: Стефан Китанов със специална награда

За 44-и път ще се проведе Фестивалът на българския игрален филм "Златна роза". От 17 до 24 септември Варна ще бъде домакин на десетки прожекции, дискусии, работилници и представяния на книги, а също така ще бъдат отбелязани и значими годишнини на български кинотворци и събития. Тази година сред тях се откроява 30-ата годишнина от създаването на София Филм Фест: най-значимият международен филмов фестивал в България, който в десетилетията от своето съществуване е бил ключова платформа за присъствието на българското кино в България и негова отправна точка към Света.

По този повод създателят на София Филм Фест - Стефан Китанов - Кита ще бъде удостоен със специална награда, малко преди самият той да навърши 65 години. Събитието ще бъде отбелязано с прожекция на емблематичния филм "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", продуциран от Китанов, а през 2026 г. и още двама от неговите създатели празнуват - режисьорът Стефан Командарев навършва 60, а операторът Емил Христов - 70.

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Заснет през 2008 г. по автобиографичния роман на Илия Троянов, филмът стигна до шортлиста за наградите "Оскар" за чуждоезичен филм и оттогава е получил над 20 международни отличия — рядко постижение за българска продукция. Той проследява пътя на Алекс, който след тежка катастрофа губи паметта си и с помощта на дядо си тръгва по обратния път — към спомените, към корените, към себе си. Филмът ще бъде показан на 18.09 от 17.00 ч. в Зала "Европа" на Фестивалния център.

"Светът е широк и спасение дебне отвсякъде" е копродукция между България, Германия, Словения и Унгария и с появяването си очертава важността на международните копродукции като модел на създаване в българското кино. Едновременно с това той подсказва и един от най-разпознаваемите сюжетни мотиви в българското кино от последните десетилетия - завръщането към дома. Съществена част от филмите в програмата на фестивала разглеждат именно този проблем, а сред тях се открояват "Нина Роза" ("Сребърна мечка" за режисура от Берлинале), копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, "Мечтаното приключение" - Германия, България, Австрия, Франция (Награда на журито от фестивала в Кан), "Лъст" - България, Дания, Швеция (показан в програма "Форум" на Берлинале) и още много други.

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По този начин се очертава и тематичната рамка на тазгодишното издание на фестивала- "Завръщания", а официалната визия на изданието — дело на Николай Тонков-Бен — е изградена върху кадър именно от "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", филма на Стефан Командарев.