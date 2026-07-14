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Тимът на Бензема души около Хари Кейн – саудитците активират клаузата му за откупуване?

14 юли 2026, 13:19 часа 127 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тимът на Бензема души около Хари Кейн – саудитците активират клаузата му за откупуване?

Ал-Хилал проучва трансфер на английския нападател Хари Кейн от Байерн Мюнхен. Това съобщи Sky Sport. Саудитският клуб вече е започнал преговори с представители на 32-годишния англичанин. Самият Кейн все още не е взел решение, тъй като първо иска да проучи спортната и финансова оферта на Ал-Хилал, преди да се съгласи на трансфера.

Клаузата за откупуване на Кейн е на стойност 65 милиона евро

Договорът на Кейн с Байерн включва клауза за освобождаване от 65 милиона евро по време на третия му сезон в клуба. Ал-Хилал все още не се е свързал с ръководството на германците. Кейн е при баварците от 2023 година, с които е спечелил две шампионски титли на Германия.

През сезон 2025/26 нападателят изигра 51 мача, отбеляза 61 гола и направи 7 асистенции. Договорът му с Байерн е до лятото на 2027 година.

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Байерн Мюнхен Карим Бензема Хари Кейн Ал Хилал
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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