Истинско изкуство не се създава от послушни и дресирани хора: БНФ с позиция за напрежението в НАТФИЗ

От Българската национална филмотека (БНФ) разпространиха официална позиция по казуса с протестите на студентите от Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ), насочени срещу ректора на учебното заведение Мирослав Дачев. В позицията се казва, че от БНФ категорично застават на страната на диалога и призовават ръководството на Академията към конструктивно решаване на споровете, възникнали в едно от най-елитните висши училища на България.

"Пълноправното членство в престижния международен алианс FilmEU, финансиран от Европейската комисия, дава на студентите и преподавателите от НАТФИЗ огромни стратегически предимства както в образователния процес, така и по отношение финансирането на иновации, осигурявайки европейски средства за техника, филмови лаборатории и изследователска дейност. Такъв стратегически ресурс трябва да бъде устойчиво защитаван, а всякакви рискове от изключване на Академията от алианса предотвратявани в зародиш", пишат от Българската национална филмотека.

Истинско изкуство не се създава от послушни и дресирани хора

Снимка: БГНЕС

В позицията се казва още: "Предполага се мъдростта да е присъща на ръководството, а енергията и упоритостта на младото поколение да се съхраняват и отглеждат от това ръководство с особено внимание. Истинско изкуство не се създава от послушни и дресирани хора, защото самото то руши стереотипи. Иначе от него няма смисъл."

От Филмотеката уточняват, че в качеството си на държавен културен институт с национално значение, провеждащ държавната политика в областта на аудиовизуалното културно наследство, БНФ има институционален ангажимент към филмовото образование и по статут, и по силата на сключения Меморандум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия заедно с Центъра за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова" към УНСС, Изпълнителна агенция "Национален филмов център", Факултет "Екранни изкуства" към НАТФИЗ и Столична община.

Преди дни отношение по казуса взе и ИА "Национален филмов център" (НФЦ), като в разпространено писмо от НФЦ се акцентира върху това, че въпросите, които са повдигнати от студентската общност, надхвърлят рамките на конкретната ситуация и засягат развитието на филмовото образование, международното сътрудничество и европейската перспектива на българското кино като цяло. "Поради това считаме, че те следва да бъдат обсъждани чрез открит, аргументиран и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни", се посочва в текста. Още: Нужен е диалог: Национален филмов център с позиция за напрежението между студентите и ръководството на НАТФИЗ

Припомняме, че причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството.