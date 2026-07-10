Кристофър Нолан за "Одисея": Нарочно бягахме от холивудските представи за античния свят

Носителят на "Оскар" Кристофър Нолан определи своя нов филм "Одисея" като "невероятна приключенска история", предаде Асошиейтед прес (АП) по повод предстоящото излизане на екран на най-новата продукция на режисьора. Той каза, че филмът трябва да отговори на мащаба и значението на епоса на Омир. "Одисея", чиято световна премиера е насрочена за 17 юли, е първият пълнометражен филм, заснет изцяло на IMAX. В главната роля на Одисей е Мат Деймън, а в актьорския състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Чарлийз Терон и Робърт Патинсън.

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Подготовката за продукцията включва задълбочени проучвания на древногръцката митология и на Бронзовата епоха, както и снимки в продължение на шест месеца в шест държави. Екипът използва реални локации и плавателни съдове, а сцените са заснети в Мароко, Гърция, Исландия и на италианския остров Фавиняна край Сицилия.

По време на плаването си през моретата главният герой се сблъсква с магьосници, митични чудовища и гнева на боговете, преди най-накрая да се прибере при съпругата си Пенелопа (Ан Хатауей) и сина си Телемах (Том Холанд).

Не на традиционните холивудски представи

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По думите на Нолан целта е била историята да бъде представена по достъпен и реалистичен начин, като се избегнат част от традиционните холивудски представи за античния свят. Режисьорът е заложил на по-естествен език и съчетание от реални и компютърни визуални ефекти, за да пресъздаде митичните създания и места, описани в поемата, допълва АП.

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Новият филм на Нолан следва успеха на "Опенхаймер", който спечели наградата "Оскар" за най-добър филм през 2023 година. С бюджет от около 250 милиона щатски долара "Одисея" е сред най-мащабните продукции в кариерата на режисьора.

Интересът към филма е голям още преди премиерата, като първите билети за избрани IMAX прожекции бяха разпродадени преди месеци. Според прогнозите на боксофис анализатори филмът може да реализира приходи между 80 и 100 милиона долара през дебютния си уикенд в САЩ и Канада.

Нолан подчертава, че за него филмът не е завършен, докато не стигне до зрителите. "Публиката е тази, която определя какъв е филмът", каза режисьорът пред Асошиейтед прес. Той допълни, че това е едновременно вълнуващ и притеснителен момент, тъй като продукцията вече принадлежи на зрителите, пише БТА.

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