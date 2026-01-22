Спорт:

В очакване на номинациите за "Оскар": Два филма ще оглавят списъка

22 януари 2026, 09:01 часа 394 прочитания 0 коментара
Гласовете са преброени и моментът настъпи: Академията се готви да обяви номинациите за тазгодишните „Оскари“, като се очаква „One Battle After Another“ и „Sinners“ да оглавят списъка. Експертите прогнозират, че високо оценените заглавия, и двете на Warner Bros, могат да съберат по дузина или дори повече номинации за най-престижната церемония в Холивуд — от „Най-добър филм“ и „Най-добър актьор“ до новата награда за „Най-добър кастинг“.

Някои дори предполагат, че двата филма могат да изравнят — или дори да надминат — абсолютния рекорд за най-много номинации за един филм, който в момента се поделя от „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“ с по 14 номинации.

Снимка: Getty Images

Претендентите

Рядко се случва едно холивудско студио да има двамата безспорни фаворити за „Оскар“, а това иронично се случва в година, която може да се окаже лебедовата песен на Warner Bros като независим дистрибутор.

Warner Bros в момента е обект на ожесточена наддавателна битка между Paramount Skydance и Netflix.

„Sinners“, исторически хорър с блус звучене, посветен на сегрегирания американски Юг, е дело на режисьора на „Черната пантера“ Райън Куглър.

Очаква се филмът да донесе номинация за „Най-добър актьор“ на Майкъл Б. Джордан, който играе двама близнаци, борещи се с вампири и расисти в Мисисипи през 30-те години на XX век, както и номинации в категории от сценарий до музика.

За експерта по наградите на Variety Клейтън Дейвис рекордът по номинации е напълно постижим за „Sinners“.

Куглър „пренаписва изцяло математиката“ и може да навлезе в „статистическа стратосфера, която нито един режисьор досега не е достигал“, написа Дейвис.

Но досега през този награден сезон Пол Томас Андерсън — чиято внушителна и еклектична филмография варира от „Буги нощи“ до „Ще се лее кръв“ — спечели почти всяка възможна награда с „One Battle After Another“.

Ексцентричният трилър за пенсиониран революционер, който търси дъщеря си тийнейджърка на фона на радикално насилие, имиграционни рейдове и бели супремасисти, счупи абсолютния рекорд за номинации на актьорската гилдия на Холивуд.

Бившият носител на „Оскар“ за най-добър актьор Леонардо ди Каприо почти сигурно ще получи седмата си актьорска номинация от Академията.

Netflix също има свои претенденти — чудовищния хорър „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, трагичната уестърн драма за пионери „Train Dreams“ и анимационния музикален хит „KPop Demon Hunters“.

Източник: БГНЕС

Ева Петрова
