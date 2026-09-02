"Вероятно съм остарял, но го приемам": Джордж Клуни получи почетен "Златен лъв" във Венеция (ВИДЕО)

Наградата "Златен лъв" за цялостно творчество на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция бе присъдена на американския актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни, съобщи сайтът на кинофорума. "Имам толкова много незабравими моменти във Венеция. Този фестивал безспорно е любимият ми и получаването на "Златен лъв" е огромна чест. Вероятно това означава, че съм остарял, но ще го приема", каза Клуни при получаването на отличието в първия ден на фестивала.

"Като съвършено съчетание на звезден блясък от отминали времена, забележителен професионализъм и съвременна чувствителност, актьорът преминава през различни жанрове с рядка гъвкавост - от военни филми като "Трима крале" и "Сириана", трилъри като "Майкъл Клейтън", изискани комедии като "Бандата на Оушън" и "О, братко, къде си?", научна фантастика като "Гравитация" и "Соларис" до комедии с горчив привкус като "Потомците", "Високо в небето" и "Джей Кели", каза за Джордж Клуни директорът на кинофестивала във Венеция Алберто Барбера по повод отличието.

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Винаги верен на себе си

"Във всеки един от тези филми той е настроил своя регистър, оставайки верен на себе си: ироничен и меланхоличен, очарователен и замислен, блестящ и способен на неочаквана дълбочина. Същото е направил и в деветте филма, които е заснел, когато реши да застане зад камерата, като всички те разкриват взискателна и човеколюбива концепция за киното. "Самопризнанията на един опасен ум", "Лека нощ и късмет", "Маската на властта" и "Райско кътче в ада" са примери за филми, които са изтънчени, амбициозни и извън правилата и конвенциите на холивудското кино. Те отразяват и другото му призвание – ангажираността към социални и хуманитарни каузи, което го превръща във фигура с абсолютна значимост в днешния свят на шоубизнеса", добави Барбера, цитиран от БТА.

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