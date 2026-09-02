Започва 83-ият кинофестивал във Венеция: Много звезди и още повече политика

Филмовият фестивал във Венеция започва днес с филма "Ink" на Дани Бойл – пикантно разкритие за това как британският таблоид "The Sun" е подпомогнал възхода на Рупърт Мърдок като десен медиен магнат, с което дава старт на 11 дни, изпълнени с нашумели филми, големи звезди и необичайно напрегнат политически дебат на о-в Лидо.

Директорът на фестивала Алберто Барбера описа тазгодишната програма като "най-политическата" за последните години, с филми, засягащи теми като войната, Палестина, имиграцията, климатичните промени и ограничаването на политическите свободи. И още преди фестивалът да е започнал, няколко от тези конфликтни теми вече предизвикаха полемика. В същото време Венеция остава една от ключовите платформи през есента за престижни филми, претенденти за награди и международни заглавия, които се стремят да наберат инерция сред дистрибуторите и купувачите, пише "Variety".

Звезди, звезди, звезди

Въпреки че присъствието на американските студия и стрийминг платформи тази година е по-сдържано в сравнение с миналите издания, селекцията включва солиден списък от горещо очаквани филми с участието на звезди, някои от които правят фурор още преди да стъпят на Лидо. Звездите от филма "Ink" – Джак О’Конъл, Гай Пиърс и Клер Фой – се очаква да се появят на червения килим пред "Палацо дел Чинема" на 2 септември по повод премиерата на този актуален филм, чиито права за САЩ и Латинска Америка са придобити от Netflix.

Режисьорът Дани Бойл пристига за фестивала във Венеция, снимка: Getty Images

Робърт Патинсън ще присъства, за да промотира филма "Primetime" на Ланс Опенхайм, в който играе ролята на кореспондента на "Dateline NBC" Крис Хансен. Хансен наскоро заяви, че е напуснал предварителната прожекция на "Primetime" в офисите на дистрибутора A24 — който ще пусне филма на 25 септември в САЩ — след като е отказал да подпише правно споразумение, което е описал като нещо, с което не се е сблъсквал през четиридесетте години, през които работи в тази сфера. Източник, близък до A24, сподели пред "Variety", че от Хансен е било поискано да подпише стандартно споразумение за неразкриване на информация (NDA), което всички зрители на предварителни прожекции трябва да спазват за филм, който все още не е излязъл.

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Джон Малкович, Сам Рокуел и Стив Бушеми се очакват на червения килим във Венеция за премиерата на 3 септември на филма "Wild Horse Nine" на Мартин Макдона, в който Рокуел отново си партнира с режисьора на "Три билборда извън града" в черна комедия за агенти на ЦРУ.

Също на 3 септември Кейт Мара, Руни Мара и Орландо Блум ще бъдат на о-в Лидо за премиерата на филма на Вернер Херцог "Bucking Fastard", в който Блум играе Гарет Мълрони – любовникът на неразделните и синхронизирани сестри Джин и Джоан Холбрук (в ролите – истинските сестри Кейт и Руни Мара).

Потвърдено е още, че Лиъм и Ноел Галахър ще се появят на червения килим във Венеция на 5 септември по повод премиерата на документалния филм на Disney+ "Oasis: Don’t Look Back in Anger", посветен на световното турне за събирането на британската група, което улавя момента, в който двамата рок-братя се помиряват след 15 години без контакт.

Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Стивън Греъм и Пол Дано ще пристигнат в лагуната на 8 септември, за да промотират драмата за брачна криза "Bunker" – един от най-очакваните филми в есенния фестивален цикъл, в който Крус и Бардем се появяват на екрана като съпрузи. "Bunker" е дело на драматурга, превърнал се в режисьор, Флориан Зелер, който спечели два "Оскар"-а с пълнометражния си дебют "Бащата".

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Също на 8 септември носителят на "Оскар" Алекс Гибни ще се завърне във Венеция с документалния филм за Илон Мъск "Musk" – проникновена, продължаваща почти четири часа продукция, която разследва най-богатия човек в света и влиятелния "изобретател-предприемач", като се очаква в нея да бъдат разкрити няколко сензационни факти. Мъск вече го нарече "клеветническа лента", без дори да го е гледал.

Политика и спорове

Директорът на фестивала Алберто Барбера, снимка: Getty Images

Междувременно е малко вероятно политическите аспекти, свързани с фестивала, да останат на заден план. В края на август Барбера беше подложен на критики от украински официални лица заради включването в конкурса на филма "DAU" на руския дисидентски режисьор Иля Хржановски, за който те твърдяха, че има връзки с руската държава. Тогава Барбера се обърна към социалните медии, за да отрече това твърдение: "DAU" не е руски филм; той не е пропутинска пропаганда; това е филм, който осъжда тоталитарните режими и тяхната намеса в живота на гражданите с цел ограничаване на свободата им."

Миналата седмица фестивалът добави към конкурсната програма "NAZA" – нов, предизвикващ ожесточени дискусии документален филм от режисьорите на оскаровия "No Other Land" Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор. Документалният филм, заснет през нощта на покривите на Тел Авив, показва "в детайли системите, стоящи зад изчисленото масово избиване на палестински цивилни в Газа от страна на Израел", според официалното му резюме.

Също миналата седмица лауреатката на Нобелова награда за литература Ани Ерно, съоснователят на Pink Floyd Роджър Уотърс и режисьори, сред които Матео Гароне и Изабел Койшет, подписаха отворено писмо, в което призоваха фестивала да предприеме "конкретни действия в подкрепа на Палестина". Писмото беше по инициатива на колектива "Venice4Palestine", който и миналата година отправи подобни призиви към фестивала. От организаторите на събитието не последва коментар.

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А през уикенда избухна малка буря, след като стана ясно, че фестивалът обмисля да отмени пресконференцията на журито, уж поради конфликт в графика. Барбера и екипът му в крайна сметка решиха да проведат пресконференцията, след като наблюдатели в интернет остро критикуваха колебанието на Венеция да я отмени като ход, целящ да предпази членовете на журито от въпроси по политически теми.

Сега ще бъде интересно да видим как журито, начело с Маги Джиленхол, ще се справи с тази деликатна ситуация в сряда. В основното жури на фестивала влиза и тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания, чийто високо оценен филм "Гласът на Хинд Раджаб", разказващ за убийството на петгодишно палестинско момиче в Газа, имаше премиера във Венеция миналата година и спечели Голямата награда на журито "Сребърен лъв". Останалите членове на журито са Даниел Блумбърг, Франческо Касети, Ксавие Джаноли, Шахрбану Садат и Джони То.

Въпреки целия политически шум около тазгодишното издание, Венеция остава една от най-внимателно следените есенни платформи в индустрията, където положителният прием може да определи тона на кампанията за награди на даден филм, международните му продажби или по-широкото му разпространение. За организаторите на събитието обаче това, което в крайна сметка има значение във Венеция, е това, което се показва на екрана. "Фестивалът е отворено пространство, което не се влияе от политиката; това е място за диалог и дискусия между артисти и творци", заяви наскоро Барбера пред Variety.

83-тото издание на фестивала във Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември.