Българска фантастика, заснета в Силистра, с първи международен успех

Късометражният филм "3333" на Veil Films достигна до полуфинал на италианския международен филмов фестивал Robinson Film Awards (RFA) в категория Best Sci-fi Short (най-добър късометражен научно-фантастичен филм). В амбициозният филмов проект участват около 30 души и е заснет в град Силистра, а през януари 2026 г. се състоя успешната му премиера в кино Latona Cinema-Silistra.

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Филмът пресича жанровете драма и фантастика като представя едно антиутопично далечно бъдеще, в което свободата има висока цена, изборите изглеждат предначертани и изкривените представи за йерархия властват над света. Действието се развива в 3333 г. където съществуват две идеологии и форми на управление - Системата и Знанието. Сюжетът разказва историите на техните нови представители като преплита динамиката между героите с основната глобална тема.

Фестивалът RFA е двумесечен и ежегоден със събитие на живо и дава възможност на режисьори от цял свят да представят своите филми пред широката публика, да получат оценка и обратна връзка от професионално жури и да бъдат забелязани от филмови продуценти.

Кой участва в проекта

AVE DOR (актьор и доказан професионален aртист-солист в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" - Велико Търново), Линда Вейл, Стелиана Димитрова, Лиляна Иванова, Явор Шарбанов, Силвия Антонова, Майа Жерар, Тимур Саабит, Геомил Георгиев, Миро Цавков, Мариана Георгиева, Дария Париева, Илиян Кешишев, Витлена Ковачка, Хриси Иванова, Радослав Янков, Росица Бабаяшева, Гергана Лазарова-Сарафова, Теодора Тодорова и др.

Операторското майсторство е поверено на Айхан Исмаилов, а монтажът е дело на Даниел Йорданов (дипломиран оператор и монтажист) и Линда Вейл. Режисьор и сценарист е Линда Вейл, която играе и една от главните роли. За професионалното изготвяне на английските субтитри отговаря Николай Николов.