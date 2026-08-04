За студенти, обичащи киното: Фондация "Имам идея" очаква кандидатури за стипендията "Владимир Трифонов" до 15 септември

Фондация "Имам идея" обявява втория конкурс за едногодишната стипендия "Владимир Трифонов" – инициатива в чест на харизматичния и уважаван селекционер на фестивала "Киномания", който ни напусна на 3 октомври 2023 г. И тази година стипендията ще предостави финансова подкрепа за период от 12 месеца на студент с изявен интерес и ангажираност към киното – независимо дали като творческа практика, изследователска в областта на историята или специализирана критика. Целта на екипа е да даде възможност на стипендианта да развива свои проекти, свързани със седмото изкуство, да участва в обучения, фестивали и други форми на професионално израстване в сферата.

Константин Кръстев (в средата), заедно с двама от миналогодишните кандидати за стипендията - Момчил Драганов и Теодор Ралев; фотограф: Орлин Огнянов

Инициативата стъпва на своя първи успешен пример – миналогодишният ѝ носител Константин Кръстев активно разгръща потенциала си с подкрепата на фондацията. През изминалите месеци той посети водещи международни форуми, посветени на аналоговото кино и опазването на филмовото наследство – сред тях Todd-AO фестивала в Карлсруе, Германия, и специализирания уикенд за 70-милиметрови прожекции в чешкия град Крнов, където създаде ценни международни контакти. Планирани са още участие в "Маратона на класическия филм" на унгарската филмотека, обучения на FIAF за млади прожекционисти, фокусирани върху опазване на аналоговата кинотехника, както и посещение на два ключови фестивала на British Film Institute в Лондон – съответно с акцент върху нови и архивни филми.

"Най-силното ми изживяване беше един малко известен фестивал в чешкото градче Крнов, където зрители от цял свят се събират за тематичен уикенд за 70-милиметрови прожекции. Съвсем наскоро имах и редкия шанс да гледам "Одисея" на Кристофър Нолън в IMAX 70mm формат в Прага – на един от само шест екрана в цяла Европа, способни да прожектират филма по този начин, какъвто в България никога не е имало. Изключително радостен съм за възможността да осъществя тези планове благодарение на стипендията, нямам съмнения, че тазгодишният лауреат също ще надгражда познанията и уменията си в това, което обича да прави.", споделя Константин Кръстев, носител на стипендията "Владимир Трифонов" за 2025/2026 г.

Фотограф: Орлин Огнянов

"Стипендията отново ще направи мост между наследството на Владо и бъдещето, което той си пожелаваше за киното и мястото му в културния ни свят тук, в България. Радваме се да видим как първият ѝ носител се разви през изминалата година, като същевременно очакваме с нетърпение да се срещнем със следващия млад талант, който ще открива за себе си и за всички нас нови хоризонти.", заявяват от екипа на фондацията.

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да са студенти в български университети, на възраст до 30 години, с доказан интерес и ангажираност към киното. Необходимите документи включват автобиография, мотивационно писмо в свободна форма и авторски текст до 500 думи на тема "Моята история с Киномания".

Ключови дати за кандидатстване:

Краен срок за подаване на документи: 15 септември 2026

Лични срещи със селектираните студенти: между 1 и 10 октомври 2026

Обявяване на финалиста: 12 октомври 2026

Фотограф: Орлин Огнянов

Комисията за оценка ще ръководи избора си въз основа на мотивацията и личната ангажираност на кандидатите с киното, оригиналността на писмения текст, както и уменията за комуникация и представяне по време на личните срещи със селектираните студенти. В процеса ще бъдат спазвани принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Финалистът на стипендията ще има и уникалната възможност за активно участие в дейностите на Фондация "Имам идея" и фестивала "Киномания".

Кандидатурите се изпращат до: imamidea.foundation@gmail.com

За Фондация "Имам идея"

Фондация "Имам идея" е основана през 2011 г. от Владимир Трифонов с мисията да развива кинокултурата в България. Фондацията организира филмови събития, посветени на стойностното модерно и класическо кино.

Тя е доказала своя опит с програми в рамките на "Киномания" през 2011 и 2012 г., както и с ежеседмичното програмиране на Филмотечно кино "Одеон" от 2015 г. до 2024 г. От 2023 г. Фондация "Имам идея" организира фестивала "Киномания" в сътрудничество с Националния дворец на културата.

Дейността на фондацията се ръководи от Галена Райчева заедно с Хермина Азарян, Христо Христозов и Явор Ганчев.