Втора незаконна кланица: БАБХ с нови разкрития в Дебелец

08 април 2026, 16:31 часа
Втора незаконна кланица: БАБХ с нови разкрития в Дебелец

Втора незаконна кланица в гр. Дебелец установи Областната дирекция по безопасност на храните – Велико Търново. Обектът се намира срещу първата, която беше разкрита и запечатана вчера. Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

При проверката са възбранени над 600 килограма месо – биволско, свинско и конско, субпродукти и кожи без маркировка и документи за произход.

Животните са били заклани без присъствието на официален ветеринарен лекар и без извършени предкланичен и следкланичен преглед. Намерена е една ушна марка.

От нея е установено, че животното е от нерегистриран животновъден обект, към който функционира незаконната кланица.

Там са открити живи биволи и свине, част от които без ушни марки. Съставен е акт за възбрана на неидентифицираните животни. Ще бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус. 

В обекта са намерени и млечни продукти – над 200 кг кисело мляко, айрян и други изделия с изтекъл срок на годност, които ще бъдат унищожени

Стопанството е затворено до изясняване на здравния статус на животните и изпълняването на изискванията за регистрация. На собственика ще бъде връчен акт за административно нарушение.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
