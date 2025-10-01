Войната в Украйна:

Аз имам нужда от войници - каже ли му лягай, ляга. Каже ли му скачай - скача

Думите от заглавието са на президента на волейболната ни федерация и легендарен български волейболист Любо Ганев - той ги изрече в студиото на сутрешния блок на БНТ. С тези думи Ганев визира ефекта от работата на италианския специалист Джанкарло Бленджини с националния ни отбор по волейбол, който взе сребърни медали на световното първенство във Филипините. "Трябва да се борите за всяка следваща топка" - това е философията на италианеца по думите на Ганев.

Ганев разказа, че Бленджини му се е обадил лично да каже как младежите ни са много силни и ако някога България иска, той може да стане наш национален треньор. Под "младежи" Бленджини визирал сегашните момчета. Ганев каза, че единственото условие от българска страна е Бленджини целогодишно да се занимава с нашия отбор, а не да има пауза за работа в клубен отбор.

Голямата цел е Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година, сподели Ганев.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
