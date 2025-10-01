Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза кола

След 45-дневно забавяне д-р Иса Али бе погребан в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. "Орландовци", съобщиха от Районното мюфтийство в София. Припомняме, че на 16 август тази година той загива, след като автомобил се врязва в автобус от градския транспорт в София. Тялото му престоява в Съдебна медицина в продължение на 45 дни поради липса на документи и близки в страната. В крайна сметка, със съдействието на представители на мюсюлманската общност и Районно мюфтийство София, тялото беше освободено и погребението беше организирано според ислямските принципи.

Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет – Ведат Ахмед Ходжа, в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на мюсюлманската общност.

Кой бе д-р Иса Али?

Д-р Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда – включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ.

Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в изключително трудни условия – без постоянни документи и право на работа, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Той е подавал молба за международна закрила, но тя е била отхвърлена.

Според свидетели, д-р Али е отказал предложения да сътрудничи на служби, което е поставило допълнителни пречки пред възстановяването на легалния му статут. Загубил е и собственото си жилище. Живял е скромно, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.