Цените на храните и санкциите срещу "Лукойл": Реакцията на пазара

"Пак имаше паника и опит за много говорене, но за щастие конкурентният сблъсък е в такава кондиция, че буквално нямаше някаква реакция, а камо ли да се отрази в тенденциозно поведение". Това каза директорът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов в сутрешния блок на БНТ в отговор на въпрос дали темите с горивата и "Лукойл" са довели до смущения на пазара с храните, презапасяване или страхове сред потребителите.

Той успокои хората, че световната цена на петрола стои под 70 долара. "И докато стои под 70 долара общо взето пазарът на петрола е спокоен", добави още Иванов.

Есенно-зимно поскъпване

Владимир Иванов обърна внимание, че сега има лек ръст, като потребителската кошница като индикативна стойност се измества с около 1 лв. "Свидетели сме на есенно-зимното поскъпване, което е нормално явление. Основният фактор е сезонният и това, което остана от климатичните изменения - що се касае до цените на плодовете. Като цяло абсолютно нормално пазарно взаимодействие следствие на търсене и предлагане", смята Иванов.

Стана ясно, че за последните 170 дена свинското место бележи ръст с 0.60 лв., а пилешкото с 0.19 лв. Захарта в началото на периода е била 1.87 лв., а сега е 1.90 лв.

Междувременно сега количествата на краставиците и тиквичките намаляват и има ръст на цените, а доматът е на по-ниска цена в сравнение със същия период за миналата година. Според него единствената стока, която прилича на права линия е бананът и там вариациите са със стотинка-две. ОЩЕ: Лоши новини за цената на потребителската кошница

Еврозоната и цените

Според него контролът трябва да си продължава с всички сили и средства, въпреки че от май месец, когато пазарът се следи по-сериозно заради еврозоната, неочаквани и неконтролирани ръстове, свързани с еврозоната - няма.

По думите му потребителската роля не е никак малка и трябва да бъде упражнявана и покупката трябва да бъде правена рационално. ОЩЕ: Инфлацията в България остава над пет процента