Болят ме коленете, не мога да ходя 80 км на ден пеш (ВИДЕО)

18 септември 2025, 12:48 часа 332 прочитания 0 коментара
"Не мога да дойда пеша - болят ме коленете, не мога да карам по 80 км на ден пеш, за да направя на някой от вас кеф", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента във връзка с критиките на "Продължаваме промяната", че се страхува да ходи пеша. "Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша горе. Освен това за разлика от тях имам семейство, имам внуци и те вечер ме чакат да вечеряме. Аз не ходя от ресторанти от десетилетия", заяви Борисов. 

Той разкритикува "Продължаваме промяната", че са затворили "Дондуков". "Кой им даде разрешение заради пет коли - цяла София да се тресе от задръствания", възмути се Борисов. 

Той бе попитан и как е успял да дойде на работа след днешната блокада на парламента от "Продължаваме промяната". "През покрива", пошегува се Борисов и нарече въпроса жълт, като уточни, че е влязъл от входа, откъм БНБ. "Нека сме сериозни, кои входове са блокирани. Да не е нещо сложно да седнеш в колата, да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой", коментира още Борисов.

Сблъсъците пред парламента

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание. Припомняме, че от ПП блокираха служебния вход на сградата в знак на солидарност с арестувания кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. 

"Какво искаш, Асене?", попита Пеевски. А Асен Василев му отговори: "Да не се разхождаш с охрана".

"Защо ограби митниците? Ограби икономиката. Погледни колко си смешен, бе", отвърна му лидерът на ДПС Ново начало. И го обвини, че "са му носили пачки", като се обърна към пиара на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа". ОЩЕ: ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

Деница Китанова
