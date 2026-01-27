Нинова за Радев: Лицемер! Иска да се хареса на всички

"За мен поведението на Радев е лицемерно. Или имаш една позиция и държиш мъжки на нея, но това е неговият стил, така е избрал. Той изпраща различни послания, противоречиви, към различните групи, мислейки си, че по този начин едните и другите ще го харесат, но винаги са много общи такива и обли послания. А сега е време за конкретика.".

Това обяви пред Дарик лидерът на „Непокорна България“ и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова по повод очаквания нов партиен проект на президента Румен Радев. По думите й "един ден Крим е руски, а когато отиде навън, подписа декларацията, че Русия е агресор", даде пример тя. "За мен това е двуполюсно, за да се хареса на всички.

Според Нинова президентът управлява близо три години с реални служебни кабинети, без "домовата книга" и без някой да му нарежда служебните кабинети. "И по резултатите от това управление, не видях много леви мерки по време на това управление. Нито се подобри благосъстоянието, нито доходите, нито бедността се пребори, нито се намалиха неравенствата, социална справедливост не помня да има. Досега позицията на Румен Радев като президент позволяваше да се правят такива общи изказвания, надполитически, пожелателни, обли, неконкретни. В момента той ще участва в състезания за парламентарни избори. Там се излиза с програма. Там се очакват конкретни решения на конкретни проблеми", каза тя.

На въпрос кои очаква да са лицата в партията му, Нинова подчерта, че вероятно това ще е "една и съща група в България, бизнес интереси, задкулисни играчи, службогонци, такива хора, за които няма никакви принципи в живота и в политиката, се местят там, където е властта - вчера са били при Борисов, утре ще отидат при Пеевски, вдругиден ще отидат при Радев, без никаква свян и никакви скрупули. И винаги ще бъдат на масата, където се разпределят порциите. Това е един от пороците на модела, срещу който искам да се борим и да го ликвидираме в България", каза Нинова.

Новият служебен кабинет

По думите на Нинова проблемът с определянето на следващия служебен кабинет е заложен в промяната в Конституцията. "Това беше изключително грешна стъпка, да се отнемат правомощията на президентската институция, който и да е президентът, да избира служебен кабинет и да се ограничава в този списък. Много грешна стъпка, на която винаги ние сме били против. Гласувах против тогава. И тази грешна стъпка в момента показва дефектите си", казва тя.

Според Нинова битката беше на тези длъжности да се назначават "наши хора, на този или онзи не с оглед на качествата на този човек и на институцията, която ще управлява, а в бъдеще той да бъде мислен като евентуален служебен пример, който ще прави избори. То е сбъркана философия от начало до край", подчерта тя.

По повод новия държавен глава Йотова бившата лидерка на БСП коментира, че очаква тя да следва линията на Румен Радев и изрази очакване да се кандидатира за президент за следващите избори. "Ще използва този период, в който заема сега длъжността, за да си започне кампанията за истинските президентски избори", коментира още Нинова.

Разцеплението в БСП

По повод все по-видимото пропукване в парламентарната група на БСП и новото разделение в управленските органи на партията по отношение бъдещето на лидера Атанас Зафиров, Нинова каза: "Мисля, че БСП няма да влезе в следващия парламент. Този предстоящ конгрес ще бъде фатален, лобитата и групичките вътре ще се сблъскат. След моето изключване влиянието там беше разделено на три. Аз го наричам "концесионирането". Едната част си концесионира Борисов, едната - Пеевски, едната - Румен Радев. И сега тези три лобита се борят за останалото", коментира тя.

