Черноморското дъно се е превърнало в чакалня за българската дипломация (ВИДЕО)

"Черноморското дъно се е превърнало в чакалня за българската дипломация", каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов по време на брифинг в парламента във връзка с поредната атака срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. ГЕРБ искат извдънредно заседание на парламента, в което да бъдат изслушани премиерът и министърът на отбраната и предложиха, ако е необходимо то да бъде закрито.

Според него министърът на отбраната да не обяснява, че нямал отговор на писмата си. "Нито си задействал чл. 4, нито консултации на постоянните представители на Северноатлантическия съвет, нито си задействал Военния комитет, нито Съвета НАТО-Украйна, естествено, че механизмите не работят така, както, ако беше проявил малко активност", каза Митов.

По думите му НАТО гарантира нашата сигурност, но ние трябва да кажем първо, че сме загрижени за тази сигурност.

"НАТО не казва на държавите-членки какво да правят. НАТО иска от държавите-членки да дадат оценка за собствената си сигурност", каза още Митов. ОЩЕ: Кремъл не е метеорологична служба, която обяснява откъде духа вятъра (ВИДЕО)

Беззъбата позиция на КСНС

Той коментира и провелия се миналата седмица КСНС за първите атаки в Черно море.

"Миналата седмица предупредихме до какво ще доведе беззъбото отношение към агресора. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води към едно - до увеличаване на агресията", смята Митов.

Георгиев, който смята, че мекушавата позиция и отсъствието на такава не се отплащат с нищо.

"Правя уточнението, че всички сме за мир, всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията и да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират. Това не означава абдикация от националната ни сигурност", добави още той.

Той заговори за своеобразне разпад на ПБ. "Те не събраха кворум днес, те не събраха и миналата седмица. Това е парламентарна група със 131 народни представители. Вие представяте ли си какво щеше да се случи с ГЕРБ, ако със 130 човека, да няма кворум", попита още той в контекста на проваленото извънредно заседание на парламента. ОЩЕ: Ще викат Митрофанова, ама това не е триумф на дипломацията (ВИДЕО)