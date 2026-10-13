Кабинетът "Радев":

Ще викат Митрофанова, ама това не е триумф на дипломацията (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 12:13 часа 745 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще викат Митрофанова, ама това не е триумф на дипломацията (ВИДЕО)

"Ще викат Митрофанова, ама това не е триумф на дипломацията. И то ще я вика министър-председателят. Къде е външният министър? Какво прави тя? Къде се намира точно? Като я викате, поне нота да й връчат. Те ще я викат на разговор". Така заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов коментира новината, че  премиерът Румен Радев ще привика руския посланик Елеонора Митрофанова на среща след поредната атака в икономическата зона на България в Черно море. 

Припомянме, че преди седмица бяха ударени два търговски кораба в Черно море, но властта така и не намери доказателства, че става въпрос за руска атака и отказа да назове кой стои зад нея. Тази седмица последва нова атака срещу други два търговски кораба, като този път се стигна до привикване на руския посланик. ОЩЕ: Кремъл не е метеорологична служба, която обяснява откъде духа вятъра (ВИДЕО)

 

Викането на Митрофанова е димка

ГЕРБ нарече димка извикването на руския посланик.

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"Посланикът не е равен на министър-председателя. Има много други нива, които преди това трябва да бъдат задействани, а именно в МВнР по подходящия начин да се заяви твърдата позиция на държавата и да стане ясно какво смята България", смята бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората

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ГЕРБ Даниел Митов Елеонора Митрофанова ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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