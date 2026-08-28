Бивш здравен министър: Всички, поканени за поста на Ангел Кунчев, са отказали

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор, и сега от Министерството на здравеопазването изпитват големи трудности да му намерят заместник.

Това обяви бившият здравен министър д-р Илко Семерджиев - създател и първи директор на НЗОК.

"Никой не иска да става изпълнител на лоши решения"

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"В МЗ настъпва безбрежна самота. Никой не иска да става изпълнител на лоши решения и вследствие на това да бъде подлаган на гонения с унижения", написа в социалните мрежи Семерджиев.

Той твърди, че всички, поканени от министър Ивкова да заемат длъжността Главен държавен здравен инспектор, които притежават и необходимата квалификация за целта, са отказали.

"Извод – когато нямаш екип, с който да поемеш политически, управленски и професионален ангажимент още в началото на мандата, е по-добре да си стоиш вкъщи. А не да твърдиш, че знаеш, можеш и ще успееш", коментира той.

По-рано той направи обобщение на вълната от напуснали специалисти в резултат на здравната реформа, готвена от правителството.

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Масово напускане

"Малка рекапитулация – от обявяването на намеренията на министър Ивкова за административна „"оптимизация" напусналите МЗ ръководни кадри са както следва:

- Директор на дирекция „Правна“;

- Директор на дирекция „Обществено здраве“;

- Директор на дирекция „Лечебни дейности“;

- Директор на дирекция „Бюджет и финанси“;

- Директор на дирекция „Спешна медицинска помощ“;

- Директор "Инспекторат";

- Главен секретар;

- Зам.-министър с ресор лечебно здравеопазване;

- Зам.-министър с ресор обществено здравеопазване;

- Главен държавен здравен инспектор".

Според Семерджиев това са само кадровите пробойни, за които има публична информация.

"Явно никой не иска да носи отговорност за предлаганите "оптимизации", нито пък иска да ги извършва. Не случайно доклада нямаше обозначени автори", категоричен е той.