Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

Започваме да си задаваме много въпроси – това заяви Цветан Цветанов, бившият МВР министър от времето на първото правителство на Бойко Борисов. И наблегна на следното – будело недоумение, че иззетата техника не може да осъществява заглушаване. Трябва да се установят много неща – откъде е купена, има ли лиценз – и да се намери и останалата техника, по думите на Цветанов.

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Същевременно Цветанов се обяви като "критичен", че през 2009 – 2013 година държавата противодействала на организираната престъпност. Не е учудващо, че това е времето, в което Цветанов беше вътрешен министър. Той изтъкна как при Тройната коалиция не се говорело за Евелин Банев-Брендо и заяви, че когато италианската прокуратура го потърсила при Тройната коалиция, изтекла информация. Но като дошли ГЕРБ на власт, вече не станало така – отделно, че Европол давала информация по случаи с организирана престъпност в България, но тя изтичала "при престъпнците". "Италия беше зачеркнала България (като партньор)", каза още бившата дясна ръка на Бойко Борисов.

Империята на Таки и Ами

На директен въпрос дали Таки (Христофорос Аманатидис), Ами (Размиг Чакърян) и Къро (Красимир Каменов) са били оставени да завземат ключов бизнес в България и то във времето назад, Цветанов отговори, че Таки вече не е живеел в България, а Маргините отишли да живеят в Испания. Защо – защото държавата си била отвоювала завзета от организираната престъпност територия. Цветанов се оплака и как като бил задържан Алексей Петров, "цялата власт на прокуратурата се стовари върху мен".

СНИМКА: Елена Страхилова/Actualno.com

Попитан от водещия на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев кой предаде фитосанитарния контрол на границата (скандалите с Капитан Андреево и златната локва/златния гьол), Цветанов отговори – питайте Мирослав Найденов. Найденов беше тогава министър на земеделието и храните, а Цветанов отрече да е бил наясно какво ще се случи – нямало сигнал в системата за сигурност тогава – ОЩЕ: България през 2013 година: Раздумката на Борисов, Найденов и Кокинов в Банкя

Според Цветанов, сега при Радев имало някои действия, имало и воля поне от изказванията на премиера, но трябвало да се види какъв ще е крайният резултат.

Що се отнася до специализираното ни правосъдие, което беше закрито със закон преди няколко години, бившата дясна ръка на Бойко Борисов призна, че се получило "израждане", когато корупцията по висшите етажи на властта успяла да се настани в спецправосъдието ни. "Прокурорът Костов", който дойде от Бургас, не даваше да има намеса, но беше сменен през 2014 година (времето на правителството на Пламен Орешарски), а беше наблюдаващ прокурор по делото на Алексей Петров, настоя Цветанов.

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Пак въпроси от Bird за Ами и властта

Междувременно, в официалната си страница във Facebook разследващият сайт Bird.bg публикува твърдение, че братът на депутата от "Прогресивна България" Слави Василев живеел на семейни начала с жена, която е част от управлението на фирма, в която е и Размиг Чакърян. Проверка на Actualno.com в Търговския регистър потвърди, че въпросната жена - Катрин, действително е един от директорите заедно с Ами. Дали обаче тя живее на семейни начала с брата на Слави Василев може да потвърдят само двамата.

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