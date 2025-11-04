В държавата се възцари един хулигански език. Вместо да затегнем колана, да се осъвременява, липсва диалог и цари едно тройкаджииско поведение. Едни продънени бурета разпределят нашия ресурс. Думите са на финансовия анализатор Деян Василев, който критикува Бюджет 2026. Според него заслужаваме да сме по-взискателни към политиците и да ходим до урните.

"Тези, които не гласуваме, получаваме тройкаджии на власт", каза той.

ОЩЕ: "Като магарета ще ни товарят с по-високи данъци": Финансист остро критикува Бюджет 2026

"Получава се паралелен реалност между управляващите и трудещите се хора, който като магарета ще бъдат товарени с по високи такси. Абсурдно е, когато икономиката е в подем, бюджетът да е толкова продънен. Това показва дерайлиране на държавата. Не се говори за реформи. Има огромна нужда от реформа с сектор "Сигурност", изрази мнение Василев в ефира на Нова телевизия.