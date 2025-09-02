Фицо: ЕС е като жаба, седнала на дъното на кладенец, неспособна да види какво има над нея

"Вероятно медиите ще се смеят, но на вашия прессекретар (вероятно има предвид Дмитрий Песков - бел.ред.) аз започнах да разказвам историята за жабата. Понякога имам чувството, че мнозина в ЕС са като тази жаба, която седи на дъното на кладенеца, и ние не виждаме какво има горе над нея. Но светът е съвсем различен." Такова изявление направи днес словашкият премиер Роберт Фицо в разговора си с руския диктатор Владимир Путин, завършил преди минути в Пекин.

