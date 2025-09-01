Войната в Украйна:

Носителят на инвестицията на "Райнметал" е правителството, президентът е получил само „здрасти“

01 септември 2025, 08:50 часа 304 прочитания 0 коментара
Носителят на инвестицията на "Райнметал" е правителството, президентът е получил само „здрасти“

Думите от заглавието са на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, изречени в студиото на bTV. По-специално за "Райнметал" МВР министърът разкритикува президента Румен Радев, че си приписва услуги и се хвали за нещо, което е постигнато от правителството на Росен Желязков. Още: Радев заговори за стратегическо партньорство с "Райнметал", Папергер му благодари за подкрепата

Какъв иска да е Радев - президент или партиен лидер?

Още: Радев с амбиции за българско участие в "Еърбъс", пак захапа Борисов за "Райнметал" (ВИДЕО)

„Носителят на инвестицията е правителството и само правителството. Президентът се похвали за „Райнметал“ като майстор, който само гледа отстрани. Носителят на инвестицията на „Райнметал е правителството, президентът е получил само „здрасти“. Президентът трябва да реши дали иска да е партиен лидер или държавен глава, защото е превърнал президентската трибуна в инструмент за партийно говорене“, коментира Даниел Митов.

Какво каза държавният глава за "Райнметал"? Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на "Еърбъс". Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в Германия. Държавният глава уточни, че е имал сериозни разговори с ръководството накомпанията "Аеротек", която участва в производството на "Еърбъс" и те ще дойдат през септември в България. Президентството ще организира срещи и с българския бизнес и с българското правителство.

"Надявам се да се възползсват максимално само от тази компания и тези визити да не се присвояват и да не се превръщат в пиар кампания за определени политически лидери. Трябва да се работи", каза още Радев. За вече договорените три завода с "Райнметал"- според него правителството трябва да си напише домашното.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Думите му вероятно са по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наскоро имаше среща с ръководителя на "Райнметал" в Дюселдорф. Същия ден Радев се изтъкна, че именно той е докарал "Райнметал" в България и че той е подарил инвестицията на кабинета Желязков. "Президентството освен инвестицията на "Райнметал", работим с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия. Срещнах се с ръководството на важни компании. Планираме да се увеличат инвестициите в България и да има нови инвестиции във важни области като самолетостроене, елекрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие", каза президентът.

Още: Инвестицията на "Райнметал": Шефът на комисията по отбрана отговори за ролята на президента

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
цитати Даниел Митов Румен Радев райнметал
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес