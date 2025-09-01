Думите от заглавието са на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, изречени в студиото на bTV. По-специално за "Райнметал" МВР министърът разкритикува президента Румен Радев, че си приписва услуги и се хвали за нещо, което е постигнато от правителството на Росен Желязков. Още: Радев заговори за стратегическо партньорство с "Райнметал", Папергер му благодари за подкрепата

Какъв иска да е Радев - президент или партиен лидер?

„Носителят на инвестицията е правителството и само правителството. Президентът се похвали за „Райнметал“ като майстор, който само гледа отстрани. Носителят на инвестицията на „Райнметал е правителството, президентът е получил само „здрасти“. Президентът трябва да реши дали иска да е партиен лидер или държавен глава, защото е превърнал президентската трибуна в инструмент за партийно говорене“, коментира Даниел Митов.

Какво каза държавният глава за "Райнметал"? Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на "Еърбъс". Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в Германия. Държавният глава уточни, че е имал сериозни разговори с ръководството накомпанията "Аеротек", която участва в производството на "Еърбъс" и те ще дойдат през септември в България. Президентството ще организира срещи и с българския бизнес и с българското правителство.

"Надявам се да се възползсват максимално само от тази компания и тези визити да не се присвояват и да не се превръщат в пиар кампания за определени политически лидери. Трябва да се работи", каза още Радев. За вече договорените три завода с "Райнметал"- според него правителството трябва да си напише домашното.

Думите му вероятно са по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който наскоро имаше среща с ръководителя на "Райнметал" в Дюселдорф. Същия ден Радев се изтъкна, че именно той е докарал "Райнметал" в България и че той е подарил инвестицията на кабинета Желязков. "Президентството освен инвестицията на "Райнметал", работим с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия. Срещнах се с ръководството на важни компании. Планираме да се увеличат инвестициите в България и да има нови инвестиции във важни области като самолетостроене, елекрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие", каза президентът.

