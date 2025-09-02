Въпреки топлия прием: Путин не постигна основните си цели при визитата в Китай

Разговорите на Владимир Путин и Си Дзинпин приключиха без постигане на ключовата цел на Кремъл — връщането на UnionPay в Русия и стартирането на карти Mir в Китай, съобщават световните агенции. Двамата лидери подписаха общо 22 документа, но нито един от тях не представлява пробив в банковата сфера.

Още: Си Дзинпин, Моди и Путин - пренарежда ли се световният ред в Китай? (ВИДЕО)

Пекин отказва да възобнови услугите на UnionPay за руски клиенти. Тези карти някога помагаха на санкционирани банки, но от миналата година спряха да функционират в чужбина — включително и в самия Китай.

Още: "Спрете им газа и тока": Путин с призив към Фицо за Украйна (ВИДЕО)

Двете страни също така не успяха да се споразумеят за приемането на карти Mir - от февруари 2024 г. операторът на системата е под санкциите на САЩ. Сега Кремъл залага големи надежди на QR кодове — основният инструмент за плащане в Китай.

Още: "Щом съм жив, съм добре": Путин с любопитен отговор на въпрос на Фицо (ВИДЕО)