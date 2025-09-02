Войната в Украйна:

ДАНС се е превърнала в почивна станция

02 септември 2025, 08:07 часа 491 прочитания 0 коментара
ДАНС се е превърнала в почивна станция

ДАНС се е превърнала в почивна станция. Това каза лидерът на ДСБ и заместник-председател на парламента Атанас Атанасов в сутрешния блок на бТВ. Думите му дойдоха във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България и на фона на обсъждането за нов шеф на ДАНС. Атанасов изтъкна като проблем в ДАНС, че не се работи срещу руските специални лужби, при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава. 

Каква е целта на правителството?

"Какво направи ДАНС, че да бъде отнето руското влияние над язовир "Искър". Нищо не направи", каза Атанасов. 

Той попита още какво е направила ДАНС по темата, че тихомълком правителството иска да възстанови руското консулство във Варна. "Това е проблем, който поставям и отново ще го поставя на външния министър. Ето ви маса примери, по които ДАНС не работи по основната задача, която има, защото се оглавяваше преди и сега иска да бъде оглавен от човек, който да изпълнява политически поръчки, а не да си върши работата по закон", смята Атанасов. 

За пример като политическа поръчка - той изтъкна докладната записка, в която беше елиминирано машинното гласуване. ОЩЕ: Саботаж: Ген. Атанасов иска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на Фон дер Лайен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атанас Атанасов ДАНС Урсула фон дер Лайен
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес