ДАНС се е превърнала в почивна станция. Това каза лидерът на ДСБ и заместник-председател на парламента Атанас Атанасов в сутрешния блок на бТВ. Думите му дойдоха във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България и на фона на обсъждането за нов шеф на ДАНС. Атанасов изтъкна като проблем в ДАНС, че не се работи срещу руските специални лужби, при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава.

Каква е целта на правителството?

"Какво направи ДАНС, че да бъде отнето руското влияние над язовир "Искър". Нищо не направи", каза Атанасов.

Той попита още какво е направила ДАНС по темата, че тихомълком правителството иска да възстанови руското консулство във Варна. "Това е проблем, който поставям и отново ще го поставя на външния министър. Ето ви маса примери, по които ДАНС не работи по основната задача, която има, защото се оглавяваше преди и сега иска да бъде оглавен от човек, който да изпълнява политически поръчки, а не да си върши работата по закон", смята Атанасов.

За пример като политическа поръчка - той изтъкна докладната записка, в която беше елиминирано машинното гласуване. ОЩЕ: Саботаж: Ген. Атанасов иска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на Фон дер Лайен