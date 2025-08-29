Да говориш за завладяната държава е като да отидеш на лекар и да кажеш болен съм. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Георги Проданов. Той коментира намерението на ПП – ДБ да внесат вот на недоверие към правителството с тема завладяната държава: “Да говориш за завладяната държава е като да отидеш на лекар и да кажеш докторе, болен съм. Завладяната държава е нещо, което в параполитическия език съществува може би повече от 15 години. Понятието някак си се появи около една книга на един немски политолог преди петнайсетина години и стана популярно около протестите срещу назначаването на Пеевски в ДАНС.

След това нещата продължават да се развиват и да няма конкретика около това какво всъщност е завладяната държава.

И тя става все по-силна завладяната държава, защото тя се възпроизвежда много лесно. Тя се възпроизвежда през ресурсите, които има държавата. Именно затова държавата е завладяна.

Така че да правиш вот на недоверие срещу нещо, което съществува, но никой по никакъв начин не може да обясни какво всъщност представлява,

защото то е навсякъде, е безсмислена тема, както е безсмислено в момента да се правят вотове на недоверие в ситуация на шум от вотове на недоверие.

Кой ли не прави вотове на недоверие по какви ли не теми. И освен вялите прения в пленарна зала нищо друго не се случи.“

