Владо Николов: Благодарение на Гриша Ганчев запазихме Левски (ВИДЕО)

Президентът на волейболния Левски Владимир Николов призна, че отишъл на първата си тренировка при “сините” с екип на ЦСКА. Бившият национал гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разкри и каква роля е имал доскорошният собственик на футболния ЦСКА Гриша Ганчев за оцеляването на волейболния Левски преди 9 години. Оказва се, че бизнесменът е един от основните фактори за запазването на столичния клуб.

"2013-14-15 година, докато се занимавах с Левски сам, пари в България имаше, но не знаех как да си поискам. Бидейки спортист, не знаех как да водя разговор с рекламодатели и със спонсори. 2016 година, когато се запознахме с Давид Давидов и Атанас Гаров, си паснахме. Сега заедно постигаме мечтите си", заяви Николов, а по-късно в интервюто разказа:

"Гриша Ганчев помага на спорта. В онези години, в които не знаех как да разговарям със спонсори, той ме разбра, че имам нужда от помощ. Според мен той даде парите на мен, не на Левски. Той не е станал левскар, като спаси Левски. Може би фактът, че говорих за деца и школа е резонирал в него. В годините, в които изнемогвах и се чудех дали да се откажа, благодарение на Гриша Ганчев запазихме Левски", призна бившият диагонал.

