Мога да омета пода много с тях, просто аз съм политик (ВИДЕО)

Мога да омета пода много с тях, просто аз съм политик. Когато е трябвало да се бия, съм се бил в залите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента в отговор на въпрос защо не се разхожда по улиците и в контекста на поканата за протест от страна на "Продължаваме промяната". Борисов посочи, че от опозицията нямат детство и когато е трябвало да тренират и да се бият по залите, не са, сега се опитват да се правят на мъже. "На 70 години няма да се дърпам на площадите за сакото", каза Борисов.

Ще ходи ли на протест?

Относно поканата за протеста на "Продължаваме промяната", Борисов призова Кирил Петков да го покани.

"Мислиш ли, че чета "Фейсбук" страницата. Не си я чета. Да отида със знамената на "Величие" да застана заедно с тях? Аз казах, че искам да протестирам, ама не на техните протести. Да се разхождам, да си протпестирам. Аз ходя без охрана на такива места", каза Борисов във връзка с вчерашното си изказване, че иска да протестира с бира в ръка, след което от "Продължаваме промяната" го поканиха да присъства на техния протест.

"За разлика от вас аз не ходя на ресторант, къде да ме видят. Аз не ходя по центъра да пия бира и да ме гледат. В страната на колко места бях това лято. Не съм толкова бъзлив, колкото си мислите", посочи още Борисов.