Много е приятно да ходиш на протест и да пиеш бира (ВИДЕО)

"Притесняват ме, когато съм премиер, сега даже и на мен ми се ходи на протест. Много е приятно да ходиш на протест, да пиеш бира и да викаш: "Защо не работят онези там". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира протестите срещу завладяната държава. На въпрос срещу какво би протестирал, Борисов каза, че би протестирал срещу завладяната държава и срещу всички онези, които четири години са я завладели. По отношение на надслова на протестите "Вън Борисов и Пеевски от властта", той отбеляза, че нито един от двамата не е в изпълнителната власт. "От коя власт да излезе - искат да ми забранят да съм депутат, ами мен ме избират хората и то с два пъти повече гласове, отколкото тях.

Професионалните протестиращи

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че всички са професионални протестиращи. "Няма протести за решаване на проблеми. Кое е завладяна държава? Когато президентът Радев еднолично назнавачавше правителство, назначаваше премиер, премирерът му предлагаше шеф на ДАНС, на ДАР и той ги утвърждаваше. Сиреч - аз назначавам Желязков, Желязков ми предлагта, аз утвържадавам", коментира Борисов.

Според него винаги ще има недоволни, като по думите му сега ще има протести и във Франция, и в Англия, и в Германия. ОЩЕ: "Отпор срещу диктатурата": Нов протест на "Правосъдие за всеки" в центъра на София (СНИМКИ и ВИДЕО)