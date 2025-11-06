Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп – той ги изрече по време на бизнес форум в Маями. Казаното от Тръмп се отнася до избора на нов кмет на Ню Йорк, родният град на президента на САЩ – Още: Мюсюлманин, социалист, критик на Израел: Кой е новият кмет на Ню Йорк (ВИДЕО)
New Yorkers had to choose between a communist and a thug, and they chose the communist.
Всъщност що се отнася до темата "комунизъм", Тръмп избълва един куп запомнящи се цитати. Някои от тях: "Маями скоро ще е убежище за тези, бягащи от комунизма в Ню Йорк" плюс подигравка: "Къде живееш? В Ню Йорк, но се опитвам да избягам, защото не искам да живея в комунистически режим":
Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.
И закана на Тръмп: "Докато съм в Белия дом, САЩ няма по никакъв начин да станат комунистически – ще го спра, ще спрем тази глупост":
As long as I’m in the White House, the U.S. is not going communist in any way.
"Имаме избор между комунизма и разума. Само погледнете – хиляда години назад. Не е проработил (комунизма). Ако беше проработил, щяхме да го използваме":
The decision is clear: communism or common sense.
Take a look—look back a thousand years. It hasn’t worked.
Само че новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е далеч повече от това, което Тръмп и републиканците вече налагат ударно като информационна картина. Мамдани спечели с позитивна кампания, с основно обещание да използва събираните от хората данъци, за да стане животът им по-добър чрез подобрение на обществените услуги (конкретно - безплатни детски градини; безплатен градски транспорт; общински хранителни магазини; масов строеж на общински жилища; замразяване на наемите; 2% данък на всички, изкарващи над 1 милион долара годишно). "Жителите на Ню Йорк са притискани от високи цени и наеми, следователно гласуват за някой, който предлага да се справи с тези проблеми" - думи на създателя на проекта "Стража" Благослав Михайлов, които той написа в личния си профил във Facebook.
"Това, което плаши републиканците, е фактът, че ние всъщност ще изпълним дневния си ред", заяви Мамдани. Според него, Републиканската партия всъщност не може да понесе именнно този контраст – че Тръмп обещаваше по-ниски цени и по-добър живот, а не става така:
Zohran Mamdani:— Clash Report (@clashreport) November 5, 2025
Мамдани сподели и, че Тръмп не го е поздравил, но и че е готов да говори с президента на САЩ по всяка тема и всеки проблем, които засягат нюйоркчаните:
Zohran Mamdani:— Clash Report (@clashreport) November 5, 2025
I continue to be interested in having a conversation with Trump on the ways in which we can work together to serve New Yorkers.
