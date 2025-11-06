Войната в Украйна:

Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста

06 ноември 2025, 11:41 часа 489 прочитания 0 коментара
Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп – той ги изрече по време на бизнес форум в Маями. Казаното от Тръмп се отнася до избора на нов кмет на Ню Йорк, родният град на президента на САЩ – Още: Мюсюлманин, социалист, критик на Израел: Кой е новият кмет на Ню Йорк (ВИДЕО)

Всъщност що се отнася до темата "комунизъм", Тръмп избълва един куп запомнящи се цитати. Някои от тях: "Маями скоро ще е убежище за тези, бягащи от комунизма в Ню Йорк" плюс подигравка: "Къде живееш? В Ню Йорк, но се опитвам да избягам, защото не искам да живея в комунистически режим":

И закана на Тръмп: "Докато съм в Белия дом, САЩ няма по никакъв начин да станат комунистически – ще го спра, ще спрем тази глупост":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Имаме избор между комунизма и разума. Само погледнете – хиляда години назад. Не е проработил (комунизма). Ако беше проработил, щяхме да го използваме":

Още: Ню Йорк избира кмет: Тръмп отправи заплаха към избирателите

Само че новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е далеч повече от това, което Тръмп и републиканците вече налагат ударно като информационна картина. Мамдани спечели с позитивна кампания, с основно обещание да използва събираните от хората данъци, за да стане животът им по-добър чрез подобрение на обществените услуги (конкретно - безплатни детски градини; безплатен градски транспорт; общински хранителни магазини; масов строеж на общински жилища; замразяване на наемите; 2% данък на всички, изкарващи над 1 милион долара годишно). "Жителите на Ню Йорк са притискани от високи цени и наеми, следователно гласуват за някой, който предлага да се справи с тези проблеми" - думи на създателя на проекта "Стража" Благослав Михайлов, които той написа в личния си профил във Facebook.

"Това, което плаши републиканците, е фактът, че ние всъщност ще изпълним дневния си ред", заяви Мамдани. Според него, Републиканската партия всъщност не може да понесе именнно този контраст – че Тръмп обещаваше по-ниски цени и по-добър живот, а не става така:

Мамдани сподели и, че Тръмп не го е поздравил, но и че е готов да говори с президента на САЩ по всяка тема и всеки проблем, които засягат нюйоркчаните:

Още: За първи път мюсюлманин може да е кмет на Ню Йорк: Зохран Мамдани извади Тръмп извън равновесие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Комунизъм Зохран Мамдани
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес