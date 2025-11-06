Не вярвам нито на Гроздан, нито на Караджов, нито на Николоски

Думите от заглавието са на журналиста Любчо Нешков, изречени в студиото на БНТ. "Не греда, не мотика, не стена, а валякът вече започна да се движи. Не вярвам да се построи някога коридор номер 8", категоричен бе Нешков. Истинското изграждане, по думите му, ще стане само с един много сериозен публичен контрол. "Не съм чул нито едно ясно послание за стратегически коридор, защото това вече и в TikTok не върви", критикува журналистът.

Има камъни навсякъде

Според него не може да се иска от Урсула фон дер Лайен да стане експерт по коридор номер 8.

Той смята, че има камъни навсякъде, за да го няма коридор номер 8 между България и Северна Македония.

Любчо Нешков заяви, че не вярва нито на българския министър на транспорта, нито на транспортния министър Александър Николоски за подписването на договора. Причината - македонският министър обиждал България преди няколко месеца, наричайки ни "мизерници".

Припомняме, че днес вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, съобщиха от Министерство на транспорта. Подписването ще се състои на 6 ноември 2025 г. (четвъртък) от 11:45 ч. на жп гара Гюешево.

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България.Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Междувременно България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ.