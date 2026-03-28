Не се страхувам нито от Борисов, нито от Пеевски

Думите от заглавието са на бащата на загиналата 12-годишна Сияна на пътя Радомирци-Телиш - Николай Попов, изречени в студиото на БНТ. Той даде да се разбере, че неговата гражданска организация "Сияние", ако влезе в Народното събрание, ще подпише етичен кодекс, с който ще забрани на народните си представители, да обиждат другите колеги.

Камъчето в обувката и шилото

"Ние ще бъдем камъчето в обувката и шилото, което постоянно ще ръчка политиците да си свършат работата", категоричен бе Николай Попов. Той допълни, че гражданското сдружение "Сияние" ще бъде спойката между политическите сили. Който смята, че може да направи съдебна реформа, здравна реформа и приеме това, което ние предлагаме, бихме могли да бъдем партньори, каза Николай Попов.

Той заяви още, че ще се бори да разгради модела на Бойко Борисов-Делян Пеевски, като показа този модел какви пътища прави с фалшива ядка.

Николай Попов заяви още, че хората не искат да го съжаляват. Ако го съжаляват, да не гласуват за него, призова Попов.

Попов посочи още, че Румяна Бъчварова, Кирил Петков и Асен Василев са много по-свързани с ГЕРБ, отколкото него.

